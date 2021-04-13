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Дімопулос назвала рекламу Valentino з голим чоловіком "чимось чужорідним": зірку звинуватили в грубості

Сьогодні, 16:33

Співачка висловила своє невдоволення щодо нового кампейну бренда Valentino, для якого голий фотограф зняв самого себе. Різку думку Санти сприйняли за грубість

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос висловилася проти реклами бренду Valentino з голим чоловіком. На її думку, фото кампейну нав'язує суспільству неправильні цінності та уявлення про чоловіка і жінку. У результаті підписники розкритикували зірку за її позицію.

Днями бренд Valentino презентував нову колекцію аксесуарів. Один з них – сумку Roman Stud Valentino, сфотографував на собі 27-річний фотограф Майкл Бейлі Гейтс. Знімок викликав суспільний резонанс, і співачка Санта Дімопулос теж висловила свою думку. Зірка вщент розкритикувала таку епатажну рекламну кампанію. Але деякі підписники були з нею не згодні та сказали, що вона "не толерантно і грубо" висловилася. У серії Instastories Санта відреагувала на звинувачення.

Санта Дімопулос розкритикувала обкладинку Valentino
Санта Дімопулос розкритикувала обкладинку Valentino
Фото: instagram.com/santadimopulos, Valentino

"Хочу з вами поговорити про останній кампейн Valentino. Мені надійшло сотні та сотні повідомлень підтримки людей, які дякували за те, що я висловила свою думку і які згодні з моєю думкою. У тому числі й мої друзі нетрадиційної орієнтації – вони згодні з тим, що це некрасиво", – сказала Санта.

Співачка зазначила, що було всього три повідомлення, в яких її звинуватили в грубості. Зірка заявила, що це її сторінка і вона може висловлювати будь-яку свою думку.

"Цей кампейн повністю заперечує все чоловіче в чоловікові. І це суперечить нашій природі. Мені не подобається те, що зараз нав'язують нам. Те, що намагаються показати, що це модно – коли немає межі між чоловіком і жінкою", – сказала Санта Дімопулос.

Співачка додала, що поважає вибір людини, але не любить, коли їй нав'язують "щось чужорідне".

"Чоловік є чоловік, а жінка є жінка. Так нас задумав всевишній, так нас задумала природа і всесвіт", – зазначила співачка.

Санта Димопулос о Valentino
Відео: Instagram/santadimopulos

Санта також зізналася, що такий кампейн може бути хайпом для залучення уваги. При цьому, за словами артистки, ніхто не подумав про те, що фото буде дивитися нове покоління і брати з нього приклад.

Раніше Санта Дімопулос обурилася сервісом 5-зіркового готелю в Дубаї.

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