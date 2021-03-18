Жінка викликала поліцію через "надто відверте" вбрання сусідки (відео)

Курйозний випадок вдалося зняти на відео

Через "надто відверте вбрання" американській блогерці Рові Вейд з Лос-Анджелеса (США) довелося виправдовуватися перед співробітниками поліції. Як з'ясувалося, на дівчину поскаржилась сусідка, яка вважає її зовнішність аморальною.

Рові Вейд привернула увагу сусідів, коли танцювала на вулиці у короткому топі, джинсових шортах, ботфортах та чокером з масивними шипами на шиї. Комусь, мабуть, це неабияк набридло, тож незабаром до блогерки приїхали правоохоронці.

Фото: tiktok.com/@rovi_wade

Свою зустріч із співробітником поліції Вейд зняла на камеру і опублікувала ролик у TikTok. Дівчина заявила, що вбрання закривало всі інтимні частини її тіла.

Відео: tiktok.com/@rovi_wade

"Їй просто не подобається мій стиль. Я їй сказала: "Тебе ображає моє тіло – проблема тільки у цьому". Я маю право існувати і бути привабливою. Такою я і залишуся", – заявила дівчина у бесіді з поліцейськими.

Врешті-решт співрозмовник погодився з її аргументами.

Нагадаємо, користувачка соцмережі TikTok під ніком Jemianxo здивувала своїх підписників неймовірною оптичною ілюзією, яку створює її нове плаття – воно робить стрункішими жінок з усіма типами фігури.

До того ж дівчина скопіювала наряди голлівудських зірок і стала зіркою інтернету.

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