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Екссолістка "ВІА Гри" назвала російське ток-шоу "гів*ом"

Сьогодні, 14:18

Артистка прокоментувала своє ставлення до шоу з Максимом Галкіним

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка раніше показала волохаті пахви і привітала з прийдешнім 8 Березня, розкритикувала російське ток-шоу "Сегодня вечером" з Максимом Галкіним. Нагадаємо, що артистка зі скандалом залишила зйомки через ролик про її колишніх чоловіків, який показали в програмі.

Програма була присвячена успішним жінкам, тому вставка про її особисте життя не сподобалася співачці.

До речі, якщо йдеться про self-made woman, у нас є 5 небанальних ідей подарунків до 8 Березня, які здивують навіть найвимогливіших.

Фото: instagram.com/annasedokova

Через тиждень в Instagramstories Анна Сєдокова прокоментувала той неприємний інцидент і пояснила підписникам свою позицію.

"Це жахливо, що ви подивилися це лай*о і жахливо, що існує така журналістика, тому що я приходила на передачу про self-made woman – про жінок, які реалізувалися, ділитися секретами бізнесу, а не щоб труси прали мої. Труси я перу сама і вдома", – заявила Анна.

Анна Седокова розкритикувала російське ток-шоу
Відео: instagram.com/annasedokova

Артистка подякувала підписникам за підтримку її виходу з програми.

З осені Анна Сєдокова одружена з баскетболістом Янісом Тіммою. До цього вони зустрічалися рік. Однак їхнє весілля стало приводом для хейтерів, адже у Анни є троє дітей від різних чоловіків, і тепер вона нібито знову намагається народити й розлучитися.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма
Анна Сєдокова і Яніс Тімма
Фото: instagram.com/annasedokova

Раніше Анна через скандал з дочкою відмовилася від одкровень в Instagram.

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