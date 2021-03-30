Армі Гаммер позбувся своєї останньої ролі в кіно через звинувачення в насильстві

Актора вигнали з фільму "Шпигун на мільярд доларів"

Схоже, Армі Гаммера скасували в Голлівуді. Від актора офіційно відмовилися всі студії, з якими він співпрацював.

Напередодні 34-річна зірка "Агентів А.Н.К.Л." втратив роботу у фільмі "Шпигун на мільярд доларів". А все через той самий скандал з канібалізмом і насильством.

Актор Армі Гаммер Фото: instagram.com/armiehammer

Так, Армі Гаммера виключили з його останнього на цей момент проекту – фільму Аммі Асанте "Шпигун на мільярд доларів", де він повинен був зіграти з Мадсом Міккельсеном. Про це повідомляє Variety.

Сюжет картини зав'язується навколо радянського інженера та його куратора з ЦРУ, які ризикували своїми життями, щоб покласти край холодній війні.

На початку цього року в мережі спливла серія фрагментів інтимного листування Армі з коханкам . У них актор фактично визнається в канібалізмі, а також у фарбах описує свої садистські фантазії під час сексу з дівчатами.

На цьому грунті навколо актора розгорівся скандал, сам Гаммер заперечує звинувачення дівчат, а кіностудії відмовляються з ним працювати.

Нагадаємо, що раніше Армі Гаммера в комедії з Дженніфер Лопес замінили зіркою "Трансформерів".

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