"Не быть стервой, не быть толстой": российский комик попал в скандал из-за высказывания о женщинах
Интервью Ивана Абрамова возмутило и некоторых известных блогеров
Российский стендап-комик Иван Абрамов попал в скандал. В марте он дал интервью, которое теперь послужило причиной для жарких споров и возмущений в соцсетях.
Пользователи Сети распространили отрывок из видео, опубликованного в YouTube-канале "Макарена", где Абрамов высказался о женщинах, их внешности, а также озвучил свои требования к супруге.
"Я сразу ей сказал: я изменю 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", – сказал Иван Абрамов.
Он подчеркнул, что его женщина не должна быть стервой, не должна быть толстой, а только умной и красивой. Эти слова Абрамова вызвали бурю негодования в социальных сетях. Пользователи считают, что у комика исключительно "потребительское" отношение к противоположному полу.
В комментариях к видео пишут, что разочарованы в Абрамове и адресуют ему не самые приятные слова:
- "Абрамов, столько красивых, молодых, накаченных и не лысеющих, как ты, парней в мире прикинь? Душнила и инфантил. Заменить!"
- "Искренне желаю Ивану когда-то выдать замуж свою дочь и услышать от ее мужа, что он бросит ее, если она потеряет форму после родов или на горизонте появится кто-то получше"
- "Извините за мой французский, но я о*уела. Испортилось мнение о человеке. Спасибо за интервью"
- "Ужасное отношение к жене, как к мясу"
Отреагировали на скандал и некоторые российские блогеры. Звезда "Дома-2" Алена Водонаева оставила комментарий под постом Наташи Красновой, где та высказалась о заявлении Абрамова.
"Дрищ, на твоем месте я вообще молчала бы. Будешь молчать – меньше внимания будут привлекать твои узенькие плечи", – написала Водонаева.
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