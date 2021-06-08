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"Не быть стервой, не быть толстой": российский комик попал в скандал из-за высказывания о женщинах

Сегодня, 10:41

Интервью Ивана Абрамова возмутило и некоторых известных блогеров

Комик Иван Абрамов
Комик Иван Абрамов
Фото: instagram.com/abramov_ivan

Российский стендап-комик Иван Абрамов попал в скандал. В марте он дал интервью, которое теперь послужило причиной для жарких споров и возмущений в соцсетях.

Пользователи Сети распространили отрывок из видео, опубликованного в YouTube-канале "Макарена", где Абрамов высказался о женщинах, их внешности, а также озвучил свои требования к супруге.

"Я сразу ей сказал: я изменю 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", – сказал Иван Абрамов.

Он подчеркнул, что его женщина не должна быть стервой, не должна быть толстой, а только умной и красивой. Эти слова Абрамова вызвали бурю негодования в социальных сетях. Пользователи считают, что у комика исключительно "потребительское" отношение к противоположному полу.

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В комментариях к видео пишут, что разочарованы в Абрамове и адресуют ему не самые приятные слова:

  • "Абрамов, столько красивых, молодых, накаченных и не лысеющих, как ты, парней в мире прикинь? Душнила и инфантил. Заменить!"
  • "Искренне желаю Ивану когда-то выдать замуж свою дочь и услышать от ее мужа, что он бросит ее, если она потеряет форму после родов или на горизонте появится кто-то получше"
  • "Извините за мой французский, но я о*уела. Испортилось мнение о человеке. Спасибо за интервью"
  • "Ужасное отношение к жене, как к мясу"
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube
Скриншот из YouTube

Отреагировали на скандал и некоторые российские блогеры. Звезда "Дома-2" Алена Водонаева оставила комментарий под постом Наташи Красновой, где та высказалась о заявлении Абрамова.

"Дрищ, на твоем месте я вообще молчала бы. Будешь молчать – меньше внимания будут привлекать твои узенькие плечи", – написала Водонаева.

Скриншот: instagram.com/stories/alenavodonaeva

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Источник: instagram.com/abramov_ivan
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