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Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

Сьогодні, 18:21

Популярна співачка влаштувала "травневі" в Маямі, де живе її мама. Усією сім'єю вони вирушили відпочивати на яхті, де влаштували запальні танці

Співачка Наташа Корольова, яку розкритикували за спробу здаватися молодше, показала, як проводить весняні канікули з сім'єю в США. Разом зі своєю 75-річною мамою, заслуженою артисткою України Людмилою Поривай, Наташа Корольова "запалила" танцмайданчик прямо на яхті.

У ролику, опублікованому в Instastories, Наташа Корольова з мамою веселяться під трек Think I'm Crazy і показують, як треба відпочивати.

"Мама, не вірять, що тобі 75 років, кажуть, що менше", – сказала Наташа Корольова.

Наташа Корольова танцює з мамою на яхті
Відео: instagram.com/koroleva__star

Пізніше до співачки приєднався її чоловік Тарзан. Подружжя зняли ролик в сповільненій зйомці.

Наташа Корольова і Тарзан
Відео: instagram.com/koroleva__star

Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню.

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