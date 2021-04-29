Моргенштерн зізнався в коханні Україні та згадав "про найсексуальніших с*чок"

Після того, як Моргенштерна внесли в чорний список в Україні, він іронічно відреагував на те, що відбувається. Репер думає, що все одно коли-небудь збере тут стадіон

Сьогодні ім'я скандального російського репера Моргенштерна виявилося в списку осіб, що загрожують національній безпеці України . Але після цього артист публічно заявив, що обожнює своїх українських фанатів і назвав їх своїми братами.

В Instastories Моргенштерн звернувся до своїх слухачів з України в характерній провокаційній манері. Він заявив, що в Україні "самі скажені фанати".

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

"Україна, я вас обожнюю. Завжди і всюди буду про це говорити! Самі скажені фанати і найсексуальніші су ** і! Сподіваюся, важливі дядька в піджаках одумаються і ми з вами ра ***** м стадіон", – написав Моргенштерн .

Репер також з іронією зазначив, що "хтось думає, що він є загроза українській нації".

При цьому, раніше Моргенштерн заявив, що не приїде в Україну з концертами , Тому що йому "банально страшно". Тепер же артист сподівається, що в майбутньому все ж зможе влаштувати тут концерт.

Нагадаємо, що новий кліп Моргенштерна зажадали заборонити в Росії .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися