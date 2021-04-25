У Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше: Престаріла дівчинка

Співачка вирішила поекспериментувати з іміджем і нарвалася на критику в соцмережах. У соцмережах не оцінили молодіжний образ Наташі Корольової

Наташа Корольова, яка раніше прокоментувала чутки про весілля 19-річного сина , нарвалася на критику шанувальників в Instagram. Підписникам не сподобався новий образ співачки.

Артистка одягла зелений спортивний костюм і чорну шкіряну косуху. Важко не звернути увагу на зачіску співачки – вона зробили дві коси, в які вплела штучні сині пасма.

"Так добре!", – підписала нове фото Наташа Корольова.

Наташа Корольова Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова Фото: instagram.com/koroleva__star

Фоловери не оцінили новий образ співачки.

"Невдале фото. Схожа на бабку, якій пенсію принесли на два дні раніше".

"Не найкращий спосіб. Престаріладівчинка".

"Фотка жахлива. Наталя стара на ній, хоча полтинник вже не за горами "

Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню.

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