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У Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше: Престаріла дівчинка

Сьогодні, 16:04

Співачка вирішила поекспериментувати з іміджем і нарвалася на критику в соцмережах. У соцмережах не оцінили молодіжний образ Наташі Корольової

Наташа Корольова, яка раніше прокоментувала чутки про весілля 19-річного сина , нарвалася на критику шанувальників в Instagram. Підписникам не сподобався новий образ співачки.

Артистка одягла зелений спортивний костюм і чорну шкіряну косуху. Важко не звернути увагу на зачіску співачки – вона зробили дві коси, в які вплела штучні сині пасма.

"Так добре!", – підписала нове фото Наташа Корольова.

Наташа Корольова
Наташа Корольова
Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова
Наташа Корольова
Фото: instagram.com/koroleva__star

Фоловери не оцінили новий образ співачки.

  • "Невдале фото. Схожа на бабку, якій пенсію принесли на два дні раніше".
  • "Не найкращий спосіб. Престаріладівчинка".
  • "Фотка жахлива. Наталя стара на ній, хоча полтинник вже не за горами "

Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню.

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