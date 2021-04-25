У Мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше: Престаріла дівчинка
Співачка вирішила поекспериментувати з іміджем і нарвалася на критику в соцмережах. У соцмережах не оцінили молодіжний образ Наташі Корольової
Наташа Корольова, яка раніше прокоментувала чутки про весілля 19-річного сина , нарвалася на критику шанувальників в Instagram. Підписникам не сподобався новий образ співачки.
Артистка одягла зелений спортивний костюм і чорну шкіряну косуху. Важко не звернути увагу на зачіску співачки – вона зробили дві коси, в які вплела штучні сині пасма.
"Так добре!", – підписала нове фото Наташа Корольова.
Фоловери не оцінили новий образ співачки.
- "Невдале фото. Схожа на бабку, якій пенсію принесли на два дні раніше".
- "Не найкращий спосіб. Престаріладівчинка".
- "Фотка жахлива. Наталя стара на ній, хоча полтинник вже не за горами "
Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню.
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