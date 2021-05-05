Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

12 цікавих фактів про співачку Адель

Сьогодні, 15:25

Сьогодні, 5 травня, популярна співачка Адель святкує свій день народження. До своїх 33 років вона отримала 15 нагород "Греммі", а її пісня Skyfall – "Оскар" і "Золотий глобус"

Своїм сильним голосом Адель завоювала серця мільйонів. Артистка почала музичну кар'єру ще в юності, а у віці 19 років вже вирушила у своє перше турне. Зараз світ знає Адель як володарку 15 нагород "Ґреммі" і восьми статуеток BRIT Awards, п'ятикратну переможницю American Music Awards та інших премій. Вона також стала найбагатшою британською зіркою до 30 років, яка заробляє 69 мільйонів доларів на рік.

В останні роки Адель дуже змінилася. Торік вона заявила про розлучення з Саймоном Конеккі, а також показала результати свого кардинального схуднення на 45 кілограмів. Тепер фанів цікавить лише одне питання – чи повернеться Адель на сцену? Багато хто переконаний, що так. Крім того, ходять чутки, що в цьому році артистка може випустити новий альбом. А поки всі в очікуванні новин, пропонуємо дізнатися про найцікавіші факти з біографії співачки.

Адель
Адель
Фото: Getty Images, instagram.com/adele

  • Її справжнє ім'я – Адель Лорі Блу Едкінс. Вона народилася 5 травня 1988 року в лондонському районі Тоттенхем.
  • Батько Адель пішов з сім'ї, коли їй було два роки.
  • Адель почала співати, коли їй було всього чотири роки.
  • Серед її улюблених артистів в дитинстві були Spice Girls і Елла Фіцджеральд.
  • Майбутня зірка вступила до Лондонської школи виконавського мистецтва і технологій, після закінчення якої почала писати пісні та публікувати їх в Мережі. Завдяки цьому співачка підписала свій перший контракт у 2007 році. Тоді ж вийшов її дебютний сингл Hometown Glory.

  • Практично всі сингли Адель потрапляли на верхні рядки різних світових чартів, де утримувалися протягом декількох тижнів. Серед них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" і інші.
  • У січні 2008 року вийшов перший альбом британки – "19", який вже через тиждень отримав "платиновий" статус. Через рік Адель вперше була номінована на "Ґреммі" в категорії "Найкраще жіноче попвиконання" за композицію Hometown Glory.

День народження Адель: цікаві факти з біографії співачки
День народження Адель: цікаві факти з біографії співачки
Фото: instagram.com/adele

  • Альбом "21", що вийшов 2011 року, побив рекорди продажів по всьому світу. Примітно, що Адель називає свої альбоми цифрами, які позначають вік, коли були записані композиції.
  • 2012 року вона потрапила до п'ятірки ста найвеличніших жінок у музичній індустрії за версією модного журналу. Серед численних нагород зірки є і почесна – 2014 року за заслуги в розвитку культури і мистецтва Адель була удостоєна ордену Британської імперії.
  • У січні 2019 року Адель заявила, що йде зі сцени. Пізніше стало відомо, що співачка розлучається зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. Цей період для артистки виявився дуже складним, тому що вони не могли поділити майно.
  • Адель якось зізналася, що раніше вона пила 10 чашок чаю в день з двома цукрами. У підсумку вона виключила чай зі свого раціону і вважає, що вона втратила вагу завдяки зменшенню споживання цукру.

Співачка Адель схудла на 45 кілограмів
Співачка Адель схудла на 45 кілограмів
Фото: Getty Images, Instagram.com

У січні цього року стало відомо, що Адель і Саймон Коннеккі досягли угоди про розлучення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ані Лорак розхвалила Філіпа Кіркорова в його 54-річчя, а фанати - затролили за "багатство" На Євробачення-2021 допустять лише 3,5 тис. глядачів. Кожному доведеться дотримуватися суворих правил "У Московію подалися?" Green Grey виступатимуть на російському фестивалі - в Мережі розсердилися
музика день народження співачка біографія адель
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Жена продюсера “Квартала 95” показала фото в нижнем белье
Жена продюсера “Квартала 95” показала фото в нижнем белье
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка

Популярні статті

Сьогодні, 15:25Зірково

12 цікавих фактів про співачку Адель

Сьогодні, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:04Зірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

Вчора, 11:32Зірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

Вчора, 09:00Смачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

3 травняЗірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

3 травняСмачно

Бісквіт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

3 травняЗірково

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV

3 травняФаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

3 травняЗірково

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

3 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 травня для всіх знаків зодіаку: Водолії, будьте терпиміші!

3 травняEvents

3 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

3 травняФаново

Поливаний понеділок-2021: прикмети, звичаї і що не можна робити

2 травняЗірково

Лазарєв уперше прокоментував сварку з Лободою і звинуватив у ній інших людей

2 травняЗірково

Надя Дорофєєва відсвяткувала Великдень у селі з переможцем Голосу країни

Новини партнерів

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти