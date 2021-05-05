12 цікавих фактів про співачку Адель

Сьогодні, 5 травня, популярна співачка Адель святкує свій день народження. До своїх 33 років вона отримала 15 нагород "Греммі", а її пісня Skyfall – "Оскар" і "Золотий глобус"

Своїм сильним голосом Адель завоювала серця мільйонів. Артистка почала музичну кар'єру ще в юності, а у віці 19 років вже вирушила у своє перше турне. Зараз світ знає Адель як володарку 15 нагород "Ґреммі" і восьми статуеток BRIT Awards, п'ятикратну переможницю American Music Awards та інших премій. Вона також стала найбагатшою британською зіркою до 30 років, яка заробляє 69 мільйонів доларів на рік.

В останні роки Адель дуже змінилася. Торік вона заявила про розлучення з Саймоном Конеккі, а також показала результати свого кардинального схуднення на 45 кілограмів. Тепер фанів цікавить лише одне питання – чи повернеться Адель на сцену? Багато хто переконаний, що так. Крім того, ходять чутки, що в цьому році артистка може випустити новий альбом. А поки всі в очікуванні новин, пропонуємо дізнатися про найцікавіші факти з біографії співачки.

Адель Фото: Getty Images, instagram.com/adele

Її справжнє ім'я – Адель Лорі Блу Едкінс. Вона народилася 5 травня 1988 року в лондонському районі Тоттенхем.

Батько Адель пішов з сім'ї, коли їй було два роки.

Адель почала співати, коли їй було всього чотири роки.

Серед її улюблених артистів в дитинстві були Spice Girls і Елла Фіцджеральд.

Майбутня зірка вступила до Лондонської школи виконавського мистецтва і технологій, після закінчення якої почала писати пісні та публікувати їх в Мережі. Завдяки цьому співачка підписала свій перший контракт у 2007 році. Тоді ж вийшов її дебютний сингл Hometown Glory.

Практично всі сингли Адель потрапляли на верхні рядки різних світових чартів, де утримувалися протягом декількох тижнів. Серед них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" і інші.

У січні 2008 року вийшов перший альбом британки – "19", який вже через тиждень отримав "платиновий" статус. Через рік Адель вперше була номінована на "Ґреммі" в категорії "Найкраще жіноче попвиконання" за композицію Hometown Glory.

День народження Адель: цікаві факти з біографії співачки Фото: instagram.com/adele

Альбом "21", що вийшов 2011 року, побив рекорди продажів по всьому світу. Примітно, що Адель називає свої альбоми цифрами, які позначають вік, коли були записані композиції.

2012 року вона потрапила до п'ятірки ста найвеличніших жінок у музичній індустрії за версією модного журналу. Серед численних нагород зірки є і почесна – 2014 року за заслуги в розвитку культури і мистецтва Адель була удостоєна ордену Британської імперії.

У січні 2019 року Адель заявила, що йде зі сцени. Пізніше стало відомо, що співачка розлучається зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі. Цей період для артистки виявився дуже складним, тому що вони не могли поділити майно.

Адель якось зізналася, що раніше вона пила 10 чашок чаю в день з двома цукрами. У підсумку вона виключила чай зі свого раціону і вважає, що вона втратила вагу завдяки зменшенню споживання цукру.

Співачка Адель схудла на 45 кілограмів Фото: Getty Images, Instagram.com

У січні цього року стало відомо, що Адель і Саймон Коннеккі досягли угоди про розлучення.

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