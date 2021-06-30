Настя Каменських в спокусливому вбранні показала, що потрібно носити цього літа

Українська виконавиця одягла стильні шорти і короткий топ. Образ Настя доповнила босоніжками на підборах. Каменських продемонструвала, як стильно одягнутися цього літа

Настя Каменських, яка нещодавно зворушливо звернулася до свого чоловіка Потапа, одягалася в короткі білі шорти, чорний мереживний топ на бретельках і босоніжки такого ж відтінку. Образ доповнили ремінець в тон топу, біла сорочка, яку Настя зав'язала на стегнах і кілька браслетів.

Кадри в стильному літньому образі Настя Каменських опублікувала в Instastories.

Настя Каменських потанцювала біля дзеркала в сексуальному вбранні / Фото: instagram.com/kamenskux

Поєднання чорного з білим – класика, до того ж, такі кольори будуть мати гарний вигляд як на засмаглій шкірі, так і на більш світлій.

Чорно-білу палітру в своїх весняно-літніх колекціях цього року використовували такі знамениті бренди, як Balenciaga, Givenchy і, звичайно ж, Chanel.

Нещодавно в схожому вбранні Настя Каменських пройшлася центром Києва. Артистка прогулялася Воздвиженкою – мікрорайоном на Подолі, де в 2011 році знімали їхній з Потапом кліп на хіт "Мы отменяем К.С." На момент виходу кліпу в 2011 році Насті було 24 роки, а Потапу 30 років. Цікаво, що в зйомках відеороботи взяли участь і Надя Дорофєєва з Позитивом з гурту "Время и Стекло", яка нещодавно припинила своє існування, а тоді тільки починала шлях до успіху.

Ми вирішили пригадати, як виглядали Настя Каменських, Потап, Надя Дорофєєва та Позитив 10 років тому.

Частіше дивіться яскраві і сонячні кліпи, які піднімають настрій. Але це не все, чим можна зайняти себе влітку. Ми придумали 10 лайфхаків, які допоможуть вам зробити цей жаркий сезон максимально насиченим.

Дивіться історію кохання Потапа і Насті Каменських у відеосюжеті "Зіркового шляху":