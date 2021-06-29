Лук дня: Олена Зеленська в трендовому костюмі двійці кольору кави з молоком (фото)

Перша леді України відвідала бібліотеку імені Вернадського у вбранні найпопулярніших відтінків цього сезону

Олена Зеленська вийшла в світ в трендовом костюмі кольору кави з молоком / Фото: Pinterest, instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська нещодавно відвідала Книжковий Арсенал в елегантному нюдовом костюмі, який, на наш погляд, виглядав не так стильно, як її новий монолук. Напередодні перша леді України з офіційним візитом прибула в бібліотеку Вернадського.

Поспішаємо нагадати, що перший місяць літа вже позаду. Якщо ви ще не встигли класно провести час, не втрачайте його! Ми спеціально склали чек-лист ідей, які можна втілити цього літа.

Для цієї зустрічі Олена Зеленська вибрала піджак та брюки відтінку кави з молоком, додавши до тандему блузу кольору кемел. Знімки опубліковані в її офіційному Instagram-акаунті.

Олена Зеленська в трендовом костюмі 2021 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дружина президента зробила традиційну укладку з боковим проділом, підкресливши лаконічність аутфіту легким макіяжем і мініатюрними сережками.

Олена Зеленська відвідала бібліотеку Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська в бібліотеці Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ Зеленська завершила чорними туфлями на підборах.

Олена Зеленська в бібліотеці імені Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська розповіла, хто її одягає. Виявляється, що у неї з президентом один стиліст на двох. Пропонуємо також згадати ТОП-3 вбрання Олени Зеленської на зустрічах в ОАЕ.