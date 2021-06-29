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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Лук дня: Олена Зеленська в трендовому костюмі двійці кольору кави з молоком (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 червня, 13:38
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Перша леді України відвідала бібліотеку імені Вернадського у вбранні найпопулярніших відтінків цього сезону
Олена Зеленська вийшла в світ в трендовом костюмі кольору кави з молоком
Олена Зеленська вийшла в світ в трендовом костюмі кольору кави з молоком / Фото: Pinterest, instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська нещодавно відвідала Книжковий Арсенал в елегантному нюдовом костюмі, який, на наш погляд, виглядав не так стильно, як її новий монолук. Напередодні перша леді України з офіційним візитом прибула в бібліотеку Вернадського.

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Для цієї зустрічі Олена Зеленська вибрала піджак та брюки відтінку кави з молоком, додавши до тандему блузу кольору кемел. Знімки опубліковані в її офіційному Instagram-акаунті.

Олена Зеленська в трендовом костюмі 2021
Олена Зеленська в трендовом костюмі 2021 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Дружина президента зробила традиційну укладку з боковим проділом, підкресливши лаконічність аутфіту легким макіяжем і мініатюрними сережками.

Олена Зеленська відвідала бібліотеку Вернадського
Олена Зеленська відвідала бібліотеку Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська в бібліотеці Вернадського
Олена Зеленська в бібліотеці Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ Зеленська завершила чорними туфлями на підборах.

Олена Зеленська в бібліотеці імені Вернадського
Олена Зеленська в бібліотеці імені Вернадського / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська розповіла, хто її одягає. Виявляється, що у неї з президентом один стиліст на двох. Пропонуємо також згадати ТОП-3 вбрання Олени Зеленської на зустрічах в ОАЕ.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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