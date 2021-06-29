Лук дня: Олена Зеленська в трендовому костюмі двійці кольору кави з молоком (фото)

Олена Зеленська нещодавно відвідала Книжковий Арсенал в елегантному нюдовом костюмі, який, на наш погляд, виглядав не так стильно, як її новий монолук. Напередодні перша леді України з офіційним візитом прибула в бібліотеку Вернадського.
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Для цієї зустрічі Олена Зеленська вибрала піджак та брюки відтінку кави з молоком, додавши до тандему блузу кольору кемел. Знімки опубліковані в її офіційному Instagram-акаунті.
Дружина президента зробила традиційну укладку з боковим проділом, підкресливши лаконічність аутфіту легким макіяжем і мініатюрними сережками.
Образ Зеленська завершила чорними туфлями на підборах.
Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська розповіла, хто її одягає. Виявляється, що у неї з президентом один стиліст на двох. Пропонуємо також згадати ТОП-3 вбрання Олени Зеленської на зустрічах в ОАЕ.