Надя Дорофєєва в шортах і шльопанцях Gucci за 16 тис. гривень вразила фанів довгими ногами (фото)

Співачка продовжує демонструвати шанувальникам свої стильні вбрання і на цей раз підібрала образ в світлих відтінках

Надя Дорофєєва в шльопанцях Gucci Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва, яка раніше розбила два BMW заради одного кліпу, зачарувала шанувальників своїми довгими ногами, демонструючи трендовий літній аутфіт. У спекотну погоду артистка одягнула легкий молочний комплект від люксового бренду, доповнивши наряд капцями та панамкою.

На фото, які з'явилися в Instagram-акаунті Наді Дорофєєвої, вона позує в напівпрозорій сорочці оверсайз від бренду Acne Studios, який обожнює багато зірок. Ідеальну комбінацію сорочці склали атласні шортики такого ж відтінку, панамка від Jacquemus і сланці від Gucci за 450 євро (близько 16 тисяч гривень).





Шльопанці Наді Дорофєєвої стоять 450 євро (близько 16 тисяч гривень) Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Нагадую собі та тобі не злити чергове літо", – підписала фотографії співачка, анонсувавши дати своїх концертів в Україні.

Уже в липні артистка вирушить в тур з сольними концертами, в кінці якого виступить в Києві на популярному фестивалі Atlas Weekend.

У коментарях бурхливо відреагували на стильне вбрання і фігуру Наді Дорофєєвої.

"Як завжди божественна"

"Вау, нереальна"

"Від твоїх фоток такий вайб"

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофеєвою, в якому вона розповіла про початок своєї сольної кар'єри та провела тур по своєму будинку:

Нагадаємо, що раніше співачка показала стрінги-скорпіони за 1000 грн від українського бренду.

Нещодавно Надя Дорофєєва випустила кліп, який виявився дуже схожий на музичне відео Sia – Chandelier з танцюючою дівчинкою.

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