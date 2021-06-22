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Надя Дорофєєва в шортах і шльопанцях Gucci за 16 тис. гривень вразила фанів довгими ногами (фото)

Сьогодні, 20:30

Співачка продовжує демонструвати шанувальникам свої стильні вбрання і на цей раз підібрала образ в світлих відтінках

Надя Дорофєєва в шльопанцях Gucci
Надя Дорофєєва в шльопанцях Gucci
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва, яка раніше розбила два BMW заради одного кліпу, зачарувала шанувальників своїми довгими ногами, демонструючи трендовий літній аутфіт. У спекотну погоду артистка одягнула легкий молочний комплект від люксового бренду, доповнивши наряд капцями та панамкою.

На фото, які з'явилися в Instagram-акаунті Наді Дорофєєвої, вона позує в напівпрозорій сорочці оверсайз від бренду Acne Studios, який обожнює багато зірок. Ідеальну комбінацію сорочці склали атласні шортики такого ж відтінку, панамка від Jacquemus і сланці від Gucci за 450 євро (близько 16 тисяч гривень).

Шльопанці Наді Дорофєєвої стоять 450 євро (близько 16 тисяч гривень)
Шльопанці Наді Дорофєєвої стоять 450 євро (близько 16 тисяч гривень)
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Нагадую собі та тобі не злити чергове літо", – підписала фотографії співачка, анонсувавши дати своїх концертів в Україні.

Уже в липні артистка вирушить в тур з сольними концертами, в кінці якого виступить в Києві на популярному фестивалі Atlas Weekend.

У коментарях бурхливо відреагували на стильне вбрання і фігуру Наді Дорофєєвої.

  • "Як завжди божественна"
  • "Вау, нереальна"
  • "Від твоїх фоток такий вайб"

Дивіться інтерв'ю з Надею Дорофеєвою, в якому вона розповіла про початок своєї сольної кар'єри та провела тур по своєму будинку:

Нагадаємо, що раніше співачка показала стрінги-скорпіони за 1000 грн від українського бренду.

Нещодавно Надя Дорофєєва випустила кліп, який виявився дуже схожий на музичне відео Sia – Chandelier з танцюючою дівчинкою.

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