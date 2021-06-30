Настя Каменских в соблазнительном наряде показала, что нужно носить этим летом

Украинская исполнительница надела стильные шорты и короткий топ. Образ Настя дополнила босоножками на каблуке. Каменских продемонстрировала, как стильно одеться этим летом

Настя Каменских, которая недавно трогательно обратилась к своему супругу Потапу, облачилась в короткие белые шорты, черный кружевной топ на бретельках и босоножки такого же оттенка. Образ дополнили ремешок в тон топу, белая рубашка, которую Настя завязала на бедрах и несколько браслетов.

Кадры в стильном летнем образе Настя Каменских опубликовала в Instastories.

Настя Каменских потанцевала у зеркала в сексуальном наряде / Фото: instagram.com/kamenskux

Сочетание черного с белым – классика, к тому же, такие цвета будут отлично смотреться как на загорелой коже, так и на более светлой.

Черно-белую палитру в своих весенне-летних коллекциях в этом году использовали такие знаменитые бренды, как Balenciaga, Givenchy и, конечно же, Chanel.

Недавно в похожем наряде Настя Каменских прошлась по центру Киева. Артистка прогулялась по Воздвиженке – микрорайону на Подоле, где в 2011 году снимали их с Потапом клип на хит "Мы отменяем К. С." На момент выхода клипа в 2011 году Насте было 24 года, а Потапу 30 лет. Интересно, что в съемках видеоработы приняли участие и Надя Дорофеева с Позитивом из группы "Время и Стекло", которая недавно прекратила свое существование, а тогда только начинала путь к успеху.

Мы решили вспомнить, как выглядели Настя Каменских, Потап, Надя Дорофеева и Позитив 10 лет назад.

Чаще смотрите яркие и солнечные клипы, которые поднимают настроение. Но это не все, чем можно занять себя летом. Мы придумали 10 лайфхаков, которые помогут вам сделать этот жаркий сезон максимально насыщенным.

Смотрите историю любви Потапа и Насти Каменских в видеосюжете "Зіркового шляху":