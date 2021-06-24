Каменських показала місце, де 10 років тому знімали кліп з Потапом, Дорофеєвою і Позитивом: фото тоді і зараз

Настя Каменських прогулялася Воздвиженкою в Києві. Артистку наздогнала ностальгія – саме в цьому районі в 2011 році вони з Потапом знялися в кліпі "Мы отменяем К.С."

Настя Каменських показала місце, де вони з Потапом знімали кліп на пісню "Мы отменяем К.С." / Фото: instagram.com/kamenskux, Скріншот з YouTube

Настя Каменських, яка розповіла, чим закінчуються їхні з Потапом сварки, пройшлася уентром Києва. Артистка прогулялася Воздвиженкою – мікрорайоном на Подолі, де в 2011 році знімали їхній з Потапом кліп на хіт "Мы отменяем К.С.".

"Така ностальгія", – коментує Настя в Instastories.

На момент виходу кліпу в 2011 році Насті було 24 роки, а Потапу 30 років. Цікаво, що в зйомках відеороботи також взяли участь і Надя Дорофєєва з Позитивом з гурту "Время и Стекло", який нещодавно припинив своє існування, а в 2011 віг тільки починав шлях до успіху.

Life Сьогодні вирішили порівняти кадри з кліпу і фото артистів тоді і зараз.

Надя Дорофєєва в 2011 році була ще з рудим волоссям. Зараз 31-річна артистка змінює колір волосся, але найчастіше ми бачимо Надю шатенкою. Тоді ще ніхто не припускав, що через кілька років вони з Позитивом знайдуть шалену популярність в Україні і не тільки.

Надя Дорофєєва в 2011 і 2021 році / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, Скріншот з YouTube

Позитив (Олексій Завгородній), який виконав роль вуличного художника в кліпі, зараз носить коротку стрижку і більш густу бороду.

Позитив в 2011 і 2021 році / Фото: instagram.com/positiff

Що стосується Насті і Потапа, то 10 років тому ще ніхто навіть не здогадувався, що через кілька років, в 2019 році, вони стануть чоловіком і дружиною.

Настя Каменських і Потап в 2011 і 2021 році / Фото: instagram.com/kamenskux, скриншот

Ось так Воздвиженка виглядала тоді:

Кадр з кліпу Насті Каменських і Потапа – "Мы отменяем К.С." / Фото: Скріншот з YouTube

А ось, як цей мікрорайон виглядає зараз – практично нічого не змінилося.

Воздвиженка в Києві / Фото: instagram.com/kamenskux

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