Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Каменських запостила фото в ліжку, а фоловери вирішили, що вона народила

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
25 червня, 17:33
Копіювати лінк
Настя Каменських спровокувала чутки про народження дитини. Співачка поділилася в Instagram новим знімком, який спантеличив її шанувальників
Настя Каменських спровокувала чутки про народження дитини
Настя Каменських спровокувала чутки про народження дитини / Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники Насті Каменських дуже чекають, коли вона вже завагітніє. Та й сама співачка в недавньому інтерв'ю зізналася, що дуже хоче дітей.

А ви (ми впевнені) хочете не нудно провести це літо. Допоможе правильно розподілити час наш календар літніх лайфхаків з найкрутішими ідеями.

У кожному другому фото NK фани намагаються розгледіти чи не збільшився її живіт, а на цей раз вони і зовсім побачили дитину на руках у зірки.

На новому знімку, яким Каменських поділилася в Instagram, співачка лежить у ліжку, прикриваючись подушкою. Деяким здалося, що це маля.

  • "На дитину в ковдрі схоже"
  • "Ну нарешті"
  • "Здалося, що ви народили дитину і тримайте її"
  • "Якби ж"
Скріншот: instagram.com/kamenskux

Читайте також:

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що Настя Каменських вийшла заміж за Потапа в травні 2019 року. У репера є син від шлюбу з Іриною Горовою. У NK поки немає дітей.

В нещодавньому інтерв'ю Каменських розповіла нам про те, які у них стосунки з Потапом і як вони залагоджують сварки в родині.

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху" – дивіться відео:

Раніше Настя Каменських знялася в стильній і спокусливій фотосесії.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
11
дній
02
годин
02
хвилин
46
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Лайфхак дня
Як швидко і компактно зібрати валізу у відпустку
Хакнути
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти