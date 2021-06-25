Каменських запостила фото в ліжку, а фоловери вирішили, що вона народила

Настя Каменських спровокувала чутки про народження дитини. Співачка поділилася в Instagram новим знімком, який спантеличив її шанувальників

Настя Каменських спровокувала чутки про народження дитини / Фото: instagram.com/kamenskux

Шанувальники Насті Каменських дуже чекають, коли вона вже завагітніє. Та й сама співачка в недавньому інтерв'ю зізналася, що дуже хоче дітей.

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У кожному другому фото NK фани намагаються розгледіти чи не збільшився її живіт, а на цей раз вони і зовсім побачили дитину на руках у зірки.

На новому знімку, яким Каменських поділилася в Instagram, співачка лежить у ліжку, прикриваючись подушкою. Деяким здалося, що це маля.

"На дитину в ковдрі схоже"

"Ну нарешті"

"Здалося, що ви народили дитину і тримайте її"

"Якби ж"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, що Настя Каменських вийшла заміж за Потапа в травні 2019 року. У репера є син від шлюбу з Іриною Горовою. У NK поки немає дітей.

В нещодавньому інтерв'ю Каменських розповіла нам про те, які у них стосунки з Потапом і як вони залагоджують сварки в родині.

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху" – дивіться відео:

Раніше Настя Каменських знялася в стильній і спокусливій фотосесії.