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Чоловік, я так сумувала: Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 червня, 08:40
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У співачки щільний графік виступів, а зовсім недавно вона і зовсім знімала власне реаліті в Мексиці, куди поїхала без чоловіка
Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа
Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка раніше зізналася, чим закінчуються їх з Потапом сварки, написала своєму чоловікові дуже миле послання. Причиною тому стала велика кількість роботи через яку, пара рідше стала бачитися. Про це співачка написала в Instagram зворушливий пост.

"Чоловік, я так сумувала ми так рідко стали бачитися через зйомки і концерти ... і з одного боку робота – це прекрасно, але мені тебе дуже не вистачає", – написала співачка під знімком, де Потам її обіймає.

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У Каменських щільний графік виступів, а зовсім недавно вона і зовсім знімала власне реаліті в Мексиці, куди поїхала без чоловіка. Потап також не сидить без роботи і їздить на концерти з групою Мозги.

Шанувальники під знімком Каменських стали обговорювати пару і писати, що її зізнання дуже миле: "Красуньки", "Милі", "Яка красива пара".

/ Фото: скриншот

Ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських для "Зіркового шляху" – дивіться відео:

Раніше Настя Каменських знялася в стильній і спокусливою фотосесії. На знімках Настя позує в чорному боді з довгим рукавом і цікавим вирізом, а також в стильному брючному костюмі, надітому на голе тіло.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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