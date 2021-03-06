Настя Каменських зняла у своєму кліпі Астаф'єву і Нікітюк (фото)
Кліп "Дівчатка рулять" вийде вже 18 березня
Вчора Настя Каменських випустила свіжий трек з вичерпною назвою "Дівчатка рулять". Співачка відразу ж анонсувала кліп, який можна буде подивитися вже 18 березня. А сьогодні NK розсекретила, які відомі українки з'являться в ньому.
У новій відеороботі Каменських знялися співачки Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк, блогерка Таня Парфільєва і дизайнерка Анна Завгородня. Спільне фото з дівчатами Настя опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Я нереально щаслива, що таким крутим складом ми зібралися в одному кліпі, щоб надихнути всіх дівчаток бути справжніми, в гармонії з собою і навколишнім світом", – висловилася NK.
Крім того, дівчата разом зняли відео в TikTok, яке опублікувала блогерка Таня Парфільєва в своєму профілі Instagram.
Нагадаємо, що раніше новий сингл випустила DOROFEEVA. Першого ж дня релізу пісню розкритикували через мат.
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