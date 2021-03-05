NK випустила пісню тільки для дівчат. Слухайте прем'єру

Співачка випустила трек, який присвятила дівчаткам

NK | Настя Каменських, яка поцілувалася з Олею Поляковою на шоу "Маска", презентувала запальний трек "Девочки рулят". Композиція увійде до нового альбому Насті. Його прем'єра запланована на кінець весни.

У новій пісні для слухачів відкриється ще одна грань Насті Каменських – запальна і зухвала дівчина, яка разом зі своїми подругами кайфує від життя і несе світові свою силу.

NK | Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

"Девочки рулят" – це новий маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас.

А знаєте, що люблять дівчатка? Подарунки! Щоб заздалегідь підготуватися до свята і мати подарунок близьким, відкрийте наш календар свят, де є готові варіанти з класними ідеями.

NK знаходиться в гармонії з собою, своїми однодумцями по красі і стилю – подругами і оточуючими. Така дівчина завжди знає, що вона "рулить". Харизма і магія впевненості в собі ще більше тягне чоловіків і розбурхує їхню увагу.

"Дівчаткам завжди важливо пам'ятати, в чому наша сила. Ми прекрасні. Наша місія – йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом. Саме це чіпляє хлопців. Ми команда, де всі дівчата стоять горою за красу і стиль, а при собі у них завжди помада й панчохи. При цьому ми завжди наповнені яскравими емоціями, щасливі, кохаємо і кохані. Ми стежимо за собою, не концентруємося на проблемах і недоліках, а знаємо, що всі ми індивідуальні і жіночні. Знайте – girls rule!", – поділилася Каменських.

Кліп "Девочки рулят" вийде вже 18 березня. У ньому з'являться Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та інші відомі українки. Чекаємо на прем'єру!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських назвала своїх фаворитів на шоу "Маска".

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