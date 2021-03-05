Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

NK випустила пісню тільки для дівчат. Слухайте прем'єру

Сьогодні, 11:10

Співачка випустила трек, який присвятила дівчаткам

NK | Настя Каменських, яка поцілувалася з Олею Поляковою на шоу "Маска", презентувала запальний трек "Девочки рулят". Композиція увійде до нового альбому Насті. Його прем'єра запланована на кінець весни.

У новій пісні для слухачів відкриється ще одна грань Насті Каменських – запальна і зухвала дівчина, яка разом зі своїми подругами кайфує від життя і несе світові свою силу.

NK | Настя Каменських
NK | Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

"Девочки рулят" – це новий маніфест всіх відривних дівчат. Це той красивий, захоплюючий, сексуальний світ, в якому живе кожна з нас.

А знаєте, що люблять дівчатка? Подарунки! Щоб заздалегідь підготуватися до свята і мати подарунок близьким, відкрийте наш календар свят, де є готові варіанти з класними ідеями.

Читайте також:
"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила трек з матами про нерозділене кохання

NK знаходиться в гармонії з собою, своїми однодумцями по красі і стилю – подругами і оточуючими. Така дівчина завжди знає, що вона "рулить". Харизма і магія впевненості в собі ще більше тягне чоловіків і розбурхує їхню увагу.

"Дівчаткам завжди важливо пам'ятати, в чому наша сила. Ми прекрасні. Наша місія – йти по життю кайфуючи, насолоджуватися кожним моментом. Саме це чіпляє хлопців. Ми команда, де всі дівчата стоять горою за красу і стиль, а при собі у них завжди помада й панчохи. При цьому ми завжди наповнені яскравими емоціями, щасливі, кохаємо і кохані. Ми стежимо за собою, не концентруємося на проблемах і недоліках, а знаємо, що всі ми індивідуальні і жіночні. Знайте – girls rule!", – поділилася Каменських.

Кліп "Девочки рулят" вийде вже 18 березня. У ньому з'являться Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та інші відомі українки. Чекаємо на прем'єру!

Нагадаємо, раніше Настя Каменських назвала своїх фаворитів на шоу "Маска".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Вона особлива": Потап про створення пісні, яку любив батько Насті Каменських Нова "ВІА Гра" назвала головну відмінність від інших учасниць гурту і переспівала старий хіт. Порівняємо? Селена Гомес заспівала іспанською вперше за 10 років і випустила містичний кліп (відео)
пісня Настя Каменських NK
Реклама

Новини партнерів

Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат

Популярні статті

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

Вчора, 16:13Смачно

Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняПсихо

Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

3 березняФаново

8 Березня: історія і значення жіночого дня

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

3 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

Новини партнерів

«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
Умер звезда сериалов "Сваты" и "Женский доктор" Иван Марченко
Умер звезда сериалов "Сваты" и "Женский доктор" Иван Марченко
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Температура 37: сбивать или нет? Что говорят врачи?
Девушка Бондаря стала амбассадором клуба Первой лиги
Девушка Бондаря стала амбассадором клуба Первой лиги

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти