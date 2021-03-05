"Світу, навіщо ти так?": Лобода випустила несамовитий кліп про кохання до одруженого чоловіка

Співачка випустила сумне і дуже зворушливе музичне відео

Співачка Світлана Лобода, яка днями таємно приїхала в Київ і виступила на Подолі, презентувала кліп на пісню "Родной". У музичному відео розповідається історія молодих людей, які вже давно розлучилися, але все одно відчувають почуття одне до одного. Дівчина отримує повідомлення від свого давнього коханого, який тепер одружений, має доньку, але спогади минулого не залишають його.

Але якщо ви не хочете стати героями сумної історії та готові показати свої почуття, навіть якщо мова йде про дружні, 8 Березня – ідеальний привід, щоб здивувати коханих жінок.

Кадри з кліпу Лободи – "Родной" Фото: Скріншот з YouTube

У своєму Instagram-акаунті Лобода зробила заяву стосовно виходу кліпу, який виявився для неї дуже особистим.

"У житті кожного з нас трапляються зустрічі, які змінюють його назавжди. Але іноді, ми не зустрічаємо кохання, ми його впізнаємо. Воно приходить сигналами з минулого життя, обривками снів, пам'яттю душ... Сьогодні дуже хвилюючий для мене день – прем'єра треку з самої глибини серця, прем'єра кліпу на вістрі емоцій. "Родной" – це відео про кожного з нас і про кохання, якому тісні рамки тіла, воно живе на рівні душі!", – написала Лобода.

Ролі головних героїв в кліпі зіграли актори Юра Борисов і Анна Чіповська, а режисеркою виступила Анна Мелікян.

Крім акторів в кліпі з'являється і сама співачка – в білосніжній сорочці й чорних шкіряних штанах, в той час, як навколо неї сиплеться сніг.

Дивіться кліп Лободи – "Родной":

Реакція на кліп Лободи:

Фанів співачки музичне відео потрясло до глибини душі. Багато хто знайшов історію, показану в кліпі, дуже життєвою.

"Пісня – емоція. Цей мініфільм заслуговує на сотні мільйонів переглядів... Спасибі Вам за таку роботу".

"Люблю кліпи в яких за три хвилини більше драми й сенсу ніж в півторагодинних фільмах. Дуже сподобався кліп і пісня".

"Я одна проревіла??? Світу, навіщо ти так? Це сильно".

Скріншот YouTube

Раніше стало відомо, що Лобода зайняла місце тренера в російському шоу "Голос. Діти".

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