Настя Каменских показала фото в купальнике до похудения: Люблю себя такой, какая я есть

Каменских заявила, что любит свою фигуру в любом весе и призвала всех следовать ее примеру

Настя Каменских, которая запустила свое реалити, показала себя до похудения. Артистка призвала всех любить себя и принимать свое тело, каким бы оно ни было. И, конечно же, стремиться к лучшему.

На своей странице в Instagram Настя отметила, что долгое время стеснялась публиковать подобные фото в соцсетях и раньше никогда бы не опубликовала их.

"Не важно, сколько килограммов, не важно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения, а исключительно для самой себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому", – пишет Настя.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

По словам Насти, ей часто писали обидные комментарии, указывая на лишний вес.

"И даже сейчас, когда я могу иногда "скакать" в весе – я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность – в моей неидеальности", – написала певица.

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