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Стримуйте емоції: українська знаменитість роздяглася для Playboy

Сьогодні, 19:30

Фотографка Соня Плакидюк порадувала фанатів відвертою фотосесією

Фотографка і експертка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк, яка розлучилася зі своїм нареченим, часто знімає українських зірок оголеними. Однак на цей раз вона опинилася по ту сторону об'єктива. Соня показала апетитні форми у фотосесії для Playboy UA.

А в нашому не менш прекрасному календарі весняних свят 2021 ви знайдете ідеї крутих та не банальних подарунків для коханих.

Чорно-білими знімками Плакидюк поділилася в своєму Instagram-профілі. На фото вона зображена лежачи на столі в корсеті і панчохах. Фатальний образ Соня доповнила білими об'ємними локонами у стилі Мерилін Монро.

Фотографка Соня Плакидюк
Фото: instagram.com/moi_sofism

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Фотографка Соня Плакидюк
Фото: instagram.com/moi_sofism

"Я так часто роздягала зірок, що карма наздогнала і мене. Так ось: вчора було сонце, а сьогодні – я в свіженькому Playboy замість нього (заступила на зміну, так би мовити)", – написала вона в пості.

Фоловери Соні оцінили кадри і написали сотні захоплених коментарів: "Соня, ви прекрасні", "Які форми!", "Ви просто вогонь", "Соня, з повною упевненістю кажу, що ви зірка Playboy, ці фото – досконале втілення жіночої краси".

Раніше Соня Плакидюк показала відверті кадри з Дашею Астаф'євою.

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