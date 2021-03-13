Дорого-багато: Настя Івлєєва витратила на свій день народження понад 130 тисяч доларів

На вечірку до блогерки прийшли зірки російського шоу-бізнесу

Ми вже писали, що зірка тревел-шоу "Орел і решка" Настя Івєєва влаштувала грандіозну вечірку з нагоди свого 30-річчя. На свято, яке відбулося в московському ресторані, прийшли Алла Пугачова з Максимом Галкіним, Філіп Кіркоров, Ксенія Собчак та інші селебрітіс.

Скільки Івлєєва витратила на кібер-бароко паті, дізнайтеся далі в матеріалі.

Настя Івлєєва Фото: instagram.com/_agentgirl_

Іменинниця обрала місцем проведення вечірки культовий ресторан "Прага" в Москві. Саме там своє 30-річчя відзначала Алла Борисівна.

Алла Пугачова і чоловік Івлєєвої

Фото: instagram.com/family_143_forever

В "Празі" є три розкішні зали, оренда кожної, за інформацією від різних відвідувачів, стартує від 5-10 тисяч з людини.

Басков і Собчак на дні народження Івлєєвої

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Та Івлєєвій довелося витратитися не тільки на оренду місця, але і на оформлення залів, шоу та банкет. В одній з кімнат Настя навіть організувала казино.

Івлєєва, Мілохін, Пугачова, Галкін та Собчак

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ймовірно, що віп-вечірка обійшлася іменинниці в понад 130 тисяч доларів (приблизно 10 мільйонів рублів).

Але ця сума може бути куди вище, враховуючи, що раніше Івлєєва сама собі купила шикарний автомобіль Lamborghini Aventador.

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