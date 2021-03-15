Блогерша Настя Івлєєва пообіцяла відкрити свій бар, який стане найкращим в Москві

Настя також анонсувала вихід двох своїх нових шоу

Зірка тревел-шоу "Орел і решка", блогерша-мілліонніца Настя Івлєєва, яка витратила на свій день народження понад 130 тисяч доларів, поповнила ряди рестораторів. Дівчина пообіцяла відкрити власний бар, який стане найкращим в Москві. Про це Настя повідомила підписникам в Instagram.

Блогерка анонсувала вихід двох своїх нових шоу на YouTube у квітні, а влітку – відкриття свого бару.

"А влітку, зустрінемося в найкращому барі Москви. Багато хто запитує, Настюха, коли ти зупинишся ?! Ти ж уже всього домоглася! Ні друзі, я тільки починаю. Мамочка повернулааааааась", – написала Настя Івлєєва.

Настя Івлеєва Фото: instagram.com/_agentgirl_

Крім цього Настя пообіцяла, що організовує модне фрік-шоу – власний варіант популярного в Америці маскарадного заходу Met Gala. Маскарад проходитиме щорічно в березні.

Відкриття власних закладів, в тому числі кафе і барів – поширена практика серед популярних артистів і блогерів. Наприклад, ресторани та кафе свого часу відкривали Ольга Бузова, Тіматі, Григорій Лепс, а серед американських знаменитостей – Роберт Де Ніро, Квентін Тарантіно та багато інших.

Раніше Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала своє 30-річчя з Кіркоровим і Собчак.

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