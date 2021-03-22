Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Сьогодні, 12:15

Співачка трохи запізнилася з трендом

Оля Полякова, яка нещодавно потролила Тіну Кароль і заспівала на концерті в її манері, активно користується соціальними мережами. Вона навіть завела акаунт в TikTok, де раніше були популярні відео, на яких дівчата і хлопці роздягалися під Put Your Head On My Shoulder.

Співачка, хоч і з запізненням, але записала власний ролик, та похвалилася фігурою в білизні. Ось, що у неї вийшло:

@polyakova_olya

? ## superhot

Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio

А так цей тренд знімають інші тіктокери:

@mosaffari

this sound is fire #fyp

Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio

Читайте також:
Після скандалу Полякова запропонувала Кароль знімати власне шоу

@anabarbaraoficial

cuando estás de mamacita y te gritan mamaaaaa @los_chemas #anabarbara #putyourheadonmyshoulder #sillouettechallenge #sillouette #fyp #parati

Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio

Є і більш несподівані версії:

@ danielle_jad3

Out of my comfort zone #sillouette #foryoupage

Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio

До речі, Оля Полякова в Instastories опублікувала ще одне коротке відео, в якому ближче показала фігуру. Артистка зняла себе в чорному купальнику, судячи з усього, десь на пляжі.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова програла спір Андрію Данилку і роздяглася у прямому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Стримуйте емоції: українська знаменитість роздяглася для Playboy Гросу про коментарі Полякової на шоу "Маска": "Я просто в шоці" Дочка Олі Полякової станцювала з крапельницею в лікарні (відео)
Оля Полякова фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярні статті

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

19 березняEvents

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Новини партнерів

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе
Какие продукты полезны сердечно-сосудистой системе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти