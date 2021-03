Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Співачка трохи запізнилася з трендом

Оля Полякова, яка нещодавно потролила Тіну Кароль і заспівала на концерті в її манері, активно користується соціальними мережами. Вона навіть завела акаунт в TikTok, де раніше були популярні відео, на яких дівчата і хлопці роздягалися під Put Your Head On My Shoulder.

Співачка, хоч і з запізненням, але записала власний ролик, та похвалилася фігурою в білизні. Ось, що у неї вийшло:

А так цей тренд знімають інші тіктокери:

Читайте також: Після скандалу Полякова запропонувала Кароль знімати власне шоу

Є і більш несподівані версії:

До речі, Оля Полякова в Instastories опублікувала ще одне коротке відео, в якому ближче показала фігуру. Артистка зняла себе в чорному купальнику, судячи з усього, десь на пляжі.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова програла спір Андрію Данилку і роздяглася у прямому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися