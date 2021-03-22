Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео
Співачка трохи запізнилася з трендом
Оля Полякова, яка нещодавно потролила Тіну Кароль і заспівала на концерті в її манері, активно користується соціальними мережами. Вона навіть завела акаунт в TikTok, де раніше були популярні відео, на яких дівчата і хлопці роздягалися під Put Your Head On My Shoulder.
Співачка, хоч і з запізненням, але записала власний ролик, та похвалилася фігурою в білизні. Ось, що у неї вийшло:
@polyakova_olya Put Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio
А так цей тренд знімають інші тіктокери:
@mosaffari
this sound is fire #fypPut Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio
@anabarbaraoficial
cuando estás de mamacita y te gritan mamaaaaa @los_chemas #anabarbara #putyourheadonmyshoulder #sillouettechallenge #sillouette #fyp #paratiPut Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio
Є і більш несподівані версії:
@ danielle_jad3
Out of my comfort zone #sillouette #foryoupagePut Your Head On My Shoulder – Giulia Di Nicolantonio
До речі, Оля Полякова в Instastories опублікувала ще одне коротке відео, в якому ближче показала фігуру. Артистка зняла себе в чорному купальнику, судячи з усього, десь на пляжі.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова програла спір Андрію Данилку і роздяглася у прямому ефірі гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".
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