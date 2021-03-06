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51-річна Дженніфер Лопес похвалилася соковитими формами у відвертій сукні

Сьогодні, 12:58

Співачка знялася для реклами власного бренду

Дженніфер Лопес, яка нещодавно чесно зізналася, чи робила "ін'єкції молодості", показала свою фігуру в дуже відвертому вбранні. 51-річна співачка знялася для реклами свого взуттєвого бренду JLO Jennifer Lopez, виступивши в якості моделі.

Для зйомки Джей Ло одягла коротку чорну сукню з численними вирізами. Вона також приміряла пару взуття на шпильці, а волосся зібрала у високий пучок.

Декілька фотографій співачка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Дженіфер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Дженіфер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

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Дженіфер Лопес
Фото: instagram.com/jlo
Дженіфер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Скільки коштує взуття від Дженніфер Лопес

Взуття від Дженніфер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Босоніжки, які Лопес показала на фото, називаються Torrie Sandal. Їхня вартість становить 80 доларів. А це означає, що дизайнерське взуття від знаменитості, з трендовими ремінцями і стразами, можна придбати за досить демократичною ціною.

Жінка оцінить подарунок у вигляді взуття. Але якщо ви хочете підготувати на 8 Березня щось більш цікаве і оригінальне, подивіться класні ідеї в спецтемі календар подарунків. Там ви точно знайдете багато крутих пропозицій.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес анонсувала запуск власного бренду косметики.

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