51-річна Дженніфер Лопес похвалилася соковитими формами у відвертій сукні
Співачка знялася для реклами власного бренду
Дженніфер Лопес, яка нещодавно чесно зізналася, чи робила "ін'єкції молодості", показала свою фігуру в дуже відвертому вбранні. 51-річна співачка знялася для реклами свого взуттєвого бренду JLO Jennifer Lopez, виступивши в якості моделі.
Для зйомки Джей Ло одягла коротку чорну сукню з численними вирізами. Вона також приміряла пару взуття на шпильці, а волосся зібрала у високий пучок.
Декілька фотографій співачка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Скільки коштує взуття від Дженніфер Лопес
Босоніжки, які Лопес показала на фото, називаються Torrie Sandal. Їхня вартість становить 80 доларів. А це означає, що дизайнерське взуття від знаменитості, з трендовими ремінцями і стразами, можна придбати за досить демократичною ціною.
Жінка оцінить подарунок у вигляді взуття. Але якщо ви хочете підготувати на 8 Березня щось більш цікаве і оригінальне, подивіться класні ідеї в спецтемі календар подарунків. Там ви точно знайдете багато крутих пропозицій.
Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес анонсувала запуск власного бренду косметики.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше