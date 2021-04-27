Надя Дорофеева потроллила саму себя в юности: Что это такое?

Певица поделилась своими архивными снимками, где она совсем подросток

Не каждый рискнет показать большой аудитории себя в детстве. Особенно в подростковом периоде. Но Надя Дорофеева не из трусливых. Певица, чей подопечный стал победителем "Голосу країни-11", запостила в Instastories свои старые снимки, на которых она запечатлена с подругой.

"Что могло произойти? Вот были две симпатичные девочки маленькие", – говорит Надя в ролике, показывая первое фото, сделанное, вероятно, в школе.

Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Затем Дорофеева показала второе фото, демонстрирующее, как они с подругой изменились. Будущая звезда запечатлена в джинсах на низкой посадке, в которых раньше ходили все девушки, с челкой и переводной татуировкой на животе. Вот это стиль!

Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Напомним, что недавно рэперша alyona alyona разделась и сравнила себя с Дорофеевой.

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