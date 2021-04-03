На шоу "Маска" розсекретили Мохіто

У півфіналі гіпершоу виступила запрошена зірка

В одинадцятому ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" з'явився новий персонаж, який зняв свою маску відразу ж після виступу – Мохіто. Він підказав зоряним детективам, розповівши, що родом не з України.

Персонаж виконав на сцені найпопулярнішого в Україні та всьому світі шоу суперхіт групи DZIDZIO "Я і Сара" і змусив танцювати абсолютно кожного.

Мохіто на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

NK припустила, що це ведущий Ектор Хіменес-Браво, а Оля Полякова сказала, що це телеведучий Олексій Суханов. І вона мала рацію! Це дійсно він!

Олексій Суханов у шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 27.03.21 становила 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67%**. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів***.

Дивіться фінал найзірковішого і найзігадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" зіркові детективи образили Злату Огневич.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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