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"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Сьогодні, 14:45

Зоряного детектива вивів із себе Циклоп

У новому десятому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" учасники продовжували заплутувати глядачів і зіркових детективів. Якщо раніше останні вважали, що в образі Циклопа ховається співачка Michelle Andrade, то тепер вони наполягають на іншій версії.

Зірка, яка приміряла на себе наймиліший костюм проекту, відмовилася відповідати на питання експертів "Маски", чим не на жарт розлютила Олю Полякову.

Циклоп
Циклоп
Фото: телеканал "Україна"

При цьому персонаж дав підказку: на відміну від усіх, у цієї знаменитості одразу два імені та два прізвища. А якщо скласти день і місяць її народження, то вийде 21.

NK, DZIDZIO і Олег Винник припустили, що це можуть бути співачки Христина Соловій або Аліна Паш. Однак Олю Полякову зацікавила сценічна постановка Циклопа, у якій учасниця вирушила в космос.

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"Я знаю, хто це! – вигукнула співачка. – Тому що цей номер дав нам підказку. Тут у нас бомба, ракета, а це – Jerry Heil. У підказці вона сказала про два імені, тому що Jerry Heil – це псевдонім, а її справжнє ім'я – Яна Шамаєва".

Тоді детективи вирішили поцікавитися, чи їсть Циклоп м'ясо, адже Jerry Heil – веганка. Та героїня лише сказала, що любить тортики.

"Доця, дивись, – звернулася Полякова до Циклопа. – Я добра тітка – посміхаюсь".

Однак учасниця зазначила, що не вірить Королеві ночі. Після такої заяви Полякова розлютилася і навпіл розламала олівець.

Андрій Данилко, Оля Полякова та DZIDZIO
Андрій Данилко, Оля Полякова та DZIDZIO
Фото: телеканал "Україна"

"О, пішла по стопах одного з президентів", – пожартував ведущий гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук, розсмішивши глядачів.

Яка ж знаменитість замаскувалася в образі милого Циклопа? І чим будуть вражати учасники у наступному випуску найуспішнішої прем'єри року?

Дивіться найзірковіше і загадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Андрій Данилко вгадав зірку в костюмі Місяця.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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