Як легше пережити карантин: 5 лайфхаків ведучого Олексія Суханова

Ведучий телеканалу "Україна" дотримується простих правил

Ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна", яке виходить по буднях о 20:10 на телеканалі "Україна", розповів, які правила допомагають залишатися енергійним під час пандемії. ВООЗ навіть визначила головні сценарії появи коронавірусу. Ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов дотримується простих правил, які полегшують йому життя. Лайфхаками Олексій поділився в соціальній мережі.

Ведучий Олексій Суханов Фото: Instagram

Пийте вода, висипайтеся і балуйте себе смаколиками

"Дві склянки води щоранку, щоб "запустити" організм. Не менше 8 годин сну на добу. Дозволяти, але не зловживати улюбленими солодощами", – розповів Олексій Суханов.

Дотримуйтеся правил безпеки

Ведучий з найперших днів активно проводить карантин, дотримуючись всіх правил і заходів безпеки.

"Я мию руки частіше, ніж звичайно і не менше хвилини! Реально, стою і рахую до 60-ти ... краще не панікувати, вигадуючи в голові найстрашніші сценарії, а жити, дотримуючись правил гігієни, не забуваючи знаходити приводи для радості, адже вони – точно є у кожного!", – упевнений ведучий телеканалу "Україна".

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Допомагайте іншим

Суханов часто ділиться з підписниками фото своїх кулінарних експериментів, влаштовує вечірні читання світової класики в прямому ефірі свого Instagram і закликає фоловерів не впадати в зневіру, і по можливості допомагати ближнім.

"Думаю, кожен з нас в ці часи може зробити все, що від нього залежить, щоб допомогти тому, хто слабший і для кого, в силу віку, існує смертельна небезпека, знаю, багато хто з вас вже подбали. Такі вчинки роблять нас людьми, – запевнив Олексій Суханов, – Не бійтеся, але бережіть себе, бо страхи забирають життя, перетворюючи її в існування, раціональніше не боятися, а оберігаючи себе і своїх близьких, дотримуватися елементарних правил, про решту подбає Доля. Навіть в повній темряві паніки і жаху завжди є промінь світла. Все буде добре. Просто час бути пильними, тому що навіть дрібниці перетворилися у вкрай важливі речі...".

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