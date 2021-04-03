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Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

Сьогодні, 23:34

Цього вечора розкрили відразу чотири маски!

У суботу, 3 квітня, на телеканалі "Україна" показали одинадцятий випуск гіпершоу "Маска". У півфіналі розсекретили відразу чотири зірки, що ховалися в фантастичних костюмах. Про всі подробиці нового епізоду "Маски" розповідаємо далі в матеріалі.

Відкрив півфінал новий герой "Маски" – освіжаюче Мохіто. Виявилося, що в цьому костюмі ховався відомий український телеведучий!

Мохіто на шоу "Маска"
Мохіто на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Сором'язливе Жабеня попросило глядачів і зіркових детективів гіпершоу голосувати чесно і підтримати того персонажа, який їм подобається найбільше.

Жабеня
Жабеня
Фото: телеканал "Україна"

Носоріг в новому випуску "Маски" розкрився з романтичної боку. Оля Полякова приревнувала загадкового героя до дівчини з балету.

Носоріг
Носоріг
Фото: телеканал "Україна"

У півфіналі глядачі і зіркові детективи найпопулярнішого шоу України "Маска" голосують три рази – після виступу кожної пари учасників. Між Жабеням і Носорігом вони вибрали аутсайдера – ним стало Жабеня. Дізнайтеся, хто ховався в цьому костюмі.

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Наступною парою дуелянтів стали Сонце і Бабка. Вони по черзі заспівали пісні для глядачів гіпершоу, а потім на них чекало голосування.

Сонце та Бабка
Сонце та Бабка
Фото: телеканал "Україна"

Глядачі вирішили, що за крок до фіналу зняти маску повинна Бабка. Яка співачка ховалася в цьому приголомшливому костюмі, дізнайтеся тут.

Останньою парою одинадцятого ефіру "Маски" стали Дракон, який зворушив виконанням пісні "Зеленоглазое такси", а також ми-ми-мішний Циклоп з хітом Selena Gomez "Love You Like A Love Song Baby".

Циклоп та Дракон
Циклоп та Дракон
Фото: телеканал "Україна"

Після голосування стало зрозуміло, що зняти маску доведеться Циклопові. Андрій Данилко абсолютно точно вгадав, хто був у цьому костюмі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських влаштувала танці у ванній на сцені гіпершоу "Маска".

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні *. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 27.03.21 склала 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67% **. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів ***.

Дивіться фінал найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" 10 квітня, о 21:00, на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проектів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).
** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.
*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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