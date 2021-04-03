На шоу "Маска" рассекретили Мохито

В полуфинале гипершоу выступила приглашенная звезда

В одиннадцатом эфире шоу "Маска" на телеканале "Украина" появился новый персонаж, который снял свою маску сразу же после выступления – Мохито. Он дал подсказку звездным детективам, рассказав, что родом не из Украины.

Персонаж исполнил на сцене самого популярного в Украине и всем мире шоу суперхит группы DZIDZIO "Я і Сара" и заставил танцевать абсолютно каждого.

Мохито на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

NK предположила, что это ведущий Эктор Хименес-Браво, а Оля Полякова сказала, что это телеведущий Алексей Суханов. И она оказалась права! Это действительно он!

Алексей Суханов на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" 10 апреля, в 21:00, на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" звездные детективы обидели Злату Огневич.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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