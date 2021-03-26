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На шоу "Маска" зіркові детективи образили Злату Огнєвіч

Сьогодні, 12:30

Співачка зізналася, що її засмутило в останньому ефірі гіпершоу

Співачка Злата Огнєвіч стала гостею дев'ятого ефіру гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Співачка приміряла на себе костюм Ворона і зняла маску відразу ж після виступу.

Злата зізнається, пропозиція взяти участь у шоу була несподіваною, але цікавою. Тому зірка без коливань на неї погодилася. Але тоді вона ще не уявляла, в якому костюмі виступатиме і яким складним завданням це для неї виявиться.

"Мене просто врятувало те, що я займалася танцями і балетом. Тому що в цих капцях не просто незручно танцювати, в них взагалі спочатку здається, що ти й кроку не зробиш", – поділилася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч на шоу "Маска"
Злата Огнєвіч на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Злата Огнєвіч повністю заплутала зіркових детективів. По-перше, всі думали, що в цьому костюмі чоловік, а по-друге, деякі детективи були впевнені, що Злата ховається під маскою Сонця! Тому їхня реакція трохи збентежила артистку.

"Судді чомусь були шоковані. Я думала, що вони чомусь не були мене раді бачити і мене це трошки засмутило. Потім я зрозуміла, в чому річ. Тому що вони там щось собі намудрували з іншими учасниками", – розповіла учасниця шоу "Маска".

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"Це дуже несподівано! Ми навіть не могли собі таке уявити! Твоє ім'я ми згадуємо мало не в кожній програмі, бо були абсолютно впевнені, що Сонце – це Злата Огнєвіч! І хто там тепер?" – прокоментувала Оля Полякова.

Дивіться новий випуск найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в суботу, 27 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук зізнався, чого йому довелося миттєво навчитися на сцені шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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