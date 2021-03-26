На шоу "Маска" з'явиться новий персонаж. Що відомо про Місяць

Дивіться новий випуск гіпершоу в суботу, 27 березня на телеканалі "Україна"

Десятий епізод популярного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" буде вражати глядачів оригінальністю та блиском. Крім 7 основних персонажів, особи яких досі не розсекретили, на сцену найуспішнішого і найзагадковішого проєкту телебачення вийде новий герой – мрійливий і мінливий Місяць.

Нагадаємо, що минулого тижня в ефірі "Маски" розсекретили відразу двох знаменитостей.

"Місяць – один з найулюбленіших образів, які я створював для гіпершоу "Маска". Ним я хотів передати всю велич і красу супутника, тісно пов'язаного з нашим існуванням на цій планеті... Він символізує наші емоції, бажання і почуття, тому блиск і світло лягли в основу образу", – зізнається дизайнер Назар Дідик.

Місяць на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

У неймовірному костюмі використано 1000 метрів ледоптотоволокна, 10 метрів світлодіодної стрічки, 12 метрів темно-синьої оксамитової тканини з перламутровим блиском, а також 5 метрів французької сітки з гліттером. Все це дало можливість передати глибину і красу ночі.

Місяць Фото: телеканал "Україна"

Костюм спроєктований таким чином, що сукня-накидка одягається на металевий каркас на колесах. А підбори заввишки 22 см замовляли аж з Америки.

Таємничий Місяць – суперзірковий гість шоу "Маска", тому глядачі і детективи побачать усього один виступ героя і матимуть лише один шанс здогадатися, яка знаменитість замаскувалася в цьому образі. Щоб допомогти розплутати цю головоломку, Місяць дасть про себе кілька підказок.

Також в новому випуску гіпершоу "Маска" виступлять улюблені герої мільйонів глядачів – величне Сонце, романтичний Дракон, зворушливе Жабеня, епатажний Сом, ефектна Бабка, мужній Носоріг і неймовірно милий Циклоп. Кого з них на цей раз розсекретять глядачі?

Дивіться новий епізод найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" в цю суботу, 27 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

А нещодавно Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска" .

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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