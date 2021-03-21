Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Андрій Данилко на шоу "Маска" приставав до Циклопа

Сьогодні, 09:58

Зоряний детектив впевнений, що в костюмі – Мішель Андраде

Минулого вечора на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск гіпершоу "Маска". Якщо ви з якоїсь причини пропустили ефір, то всі подробиці читайте тут.

Одним із найсмішніших моментів нового епізоду було те, як Андрій Данилко обіймався з Циклопом. Учасник шоу після свого виступу запропонував зірковому детективу обійнятися, бо той виглядав аж надто сумним і серйозним.

Андрій Данилко та Циклоп
Андрій Данилко та Циклоп
Фото: телеканал "Україна"

Данилко погодився. Тим більше, що йому випала можливість ближче підійти до героя гіпершоу, і краще розглянути костюм, який артист навіть намагався зняти, що налякало Циклопа.

Читайте також:
На шоу "Маска" розсекретили Буряка

"Андрій Михайлович, вибачте, але ви говорите розумні речі краще, ніж обнімаєтеся", – сказав загадковий герой шоу.

Андрій Данилко та Циклоп
Андрій Данилко та Циклоп
Фото: телеканал "Україна"

Зірковий детектив впевнений, що Циклоп – це Мішель Андраде. "Я вам обіцяю, що якщо це вона, я веду її в дитячий ресторан в Києві", – сказав Данилко.

"Ви що, не чуєте? Там доросла жінка, розумна, мудра. Ніяка там ні Мішель Андраде", – заявила Оля Полякова в ефірі шоу "Маска".

Хто ж насправді ховається в костюмі Циклопа – дізнаємося в новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" вперше виступив Ворон: що там була за зірка.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Павло Костіцин зізнався, що в шоу "Маска" давалося йому найважче Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото Загадкову Бабку з шоу "Маска" запідозрили у вагітності
Андрій Данилко шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Вчора, 23:42Зірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

19 березняEvents

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

19 березняЗірково

Макс Барських випустив кліп і дуетну пісню з відомою російською співачкою

19 березняФаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

19 березняПсихо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

18 березняСмачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

18 березняСмачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

18 березняЗірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

18 березняЗірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой
Раскрыто имя дочери 45-летней Захаровой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти