Андрій Данилко на шоу "Маска" приставав до Циклопа

Зоряний детектив впевнений, що в костюмі – Мішель Андраде

Минулого вечора на телеканалі "Україна" показали дев'ятий випуск гіпершоу "Маска". Якщо ви з якоїсь причини пропустили ефір, то всі подробиці читайте тут.

Одним із найсмішніших моментів нового епізоду було те, як Андрій Данилко обіймався з Циклопом. Учасник шоу після свого виступу запропонував зірковому детективу обійнятися, бо той виглядав аж надто сумним і серйозним.

Андрій Данилко та Циклоп Фото: телеканал "Україна"

Данилко погодився. Тим більше, що йому випала можливість ближче підійти до героя гіпершоу, і краще розглянути костюм, який артист навіть намагався зняти, що налякало Циклопа.

"Андрій Михайлович, вибачте, але ви говорите розумні речі краще, ніж обнімаєтеся", – сказав загадковий герой шоу.

Андрій Данилко та Циклоп Фото: телеканал "Україна"

Зірковий детектив впевнений, що Циклоп – це Мішель Андраде. "Я вам обіцяю, що якщо це вона, я веду її в дитячий ресторан в Києві", – сказав Данилко.

"Ви що, не чуєте? Там доросла жінка, розумна, мудра. Ніяка там ні Мішель Андраде", – заявила Оля Полякова в ефірі шоу "Маска".

Хто ж насправді ховається в костюмі Циклопа – дізнаємося в новому випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" вперше виступив Ворон: що там була за зірка.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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