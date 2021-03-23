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Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

Сьогодні, 14:33

Співак розповів про участь в популярному шоу

До студії програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшов відомий музикант Дмитро Каднай, який, як виявилося, ховався під маскою Буряка в гіпершоу "Маска". Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Лілією Ребрик і Григорієм Германом артист поділився враженнями від проєкту і розповів, як він опинився в костюмі запального веселуна з українським корінням.

Лідер гурту KADNAY, відомий артист Дмитро Каднай, зізнається – не роздумуючи погодився брати участь в масштабному шоу, та й в костюмі Буряка він виявився неспроста.

Дмитро Каднай
Дмитро Каднай
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Мені було дуже цікаво, тому відразу погодився взяти участь в шоу. До того ж, мені прислали двох персонажів на вибір – один був дуже fashion: красивий, яскравий, з накачаний мускулами. Але він мені здався звичайним. А другим був Бурячок і в ньому я розгледів те, що він буде цікавий аудиторії – він може бути різним, а ще у нього є вуса і золотий зуб! Коротше, клас! " – поділився Дмитро Каднай.

Співак зазначив – не боявся виглядати смішним або дивним. Адже відразу зрозумів – це шоу саме про перевтілення і реалізацію артиста в різних амплуа.

Дмитро Каднай
Дмитро Каднай
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Під маскою я відкривав нові грані себе. Цікаво те, що навіть під час репетиції ми були в масках, тому не бачили себе, а для артиста – це складно! Ти не розумієш, що ти робиш. Спочатку у мене була невелика щілинка – рот Буряка, але дизайнерам здалося, що крізь неї можуть розгледіти риси обличчя, тому і її заклеїли. Тоді у мене відкрилися нові почуття, як у самурая ", – поділився учасник гіпершоу" Маска ".

Однак, незважаючи на труднощі, артисту вдалося зробити свого героя яскравим і різноплановим. Але для Дмитра найскладнішим номером виявився перший – на пісню "Смерека", адже тоді він і гадки не мав, як ладити з новими габаритами і подавати свого героя.

"Фішка в тому, що в костюмі треба все робити сильніше і амплітудніше, адже інакше рухи " з'їдаються" і нічого не видно", – розповів музикант.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, що Андрій Данилко приставав до Циклопа на шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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