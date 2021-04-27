Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Королівський журналіст виклав рідкісне фото, на якому 19-річну принцесу Діану з братом переслідують папараці

Сьогодні, 19:22

Знімок був зроблений в той момент, коли принцеса Діана забирала свого молодшого брата з коледжу на обід. У леді Ді був роздратований вигляд, тому що за нею стежила армія папараці

Брат покійної принцеси Діани, Чарльз Спенсер показав раніше неопубліковане спільне фото з нею. Знімок був зроблений в 1980 році, коли 19-річна Діана забирала 16-річного Чарльза з Ітонського коледжу на обід. Тоді Діана вже як рік була дружиною принца Чарльза, тому за нею ретельно стежили папараці та журналісти. До речі, нещодавно фотохудожник показав, як би виглядала принцеса Діана у віці 60 років.

56-річний Чарльз Спенсер зробив репост публікації королівського оглядача в Twitter. Він подякував за те, що йому нагадали про цей момент.

Чарльз і Діана Спенсери
Чарльз і Діана Спенсери
Фото: twitter.com/cspencer1508

"Це був кінець 1980 року, мені було 16, і моя сестра забирала мене з Ітонського коледжу на обід в ресторан The Hind's Head (ред. – ресторан в Беркширі). За нею стежили 12 автомобілів і 1 мотоцикл бульварних журналістів. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб будь-який підліток мав такий же зарозумілий вигляд, як Морріссі", – написав Чарльз Спенсер.

Брат принцеси Діани зробив відсилання до лідера гурту The Smiths.

Раніше з'явилися нові подробиці п'ятого сезону серіалу "Корона", в якому, швидше за все, покажуть загибель принцеси Діани.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Єлизавета II збирається відійти від монарших обов'язків Хто в королівській родині найбільше не любить Меган Маркл. Це не Кейт Міддлтон і не Єлизавета II Принц Луї пішов в садок, де навчання коштує 500 тис. гривень (відео)
принцеса діана Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Популярні статті

Сьогодні, 13:24Фаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

Сьогодні, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Сьогодні, 05:00Психо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

Вчора, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Вчора, 16:02Зірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Вчора, 15:50Зірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

Вчора, 15:22Смачно

Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою

Вчора, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Вчора, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Вчора, 08:38Зірково

Тіна Кароль покинула шоу Голос країни: кому заповіла крісло співачка

Вчора, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

25 квітняФаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

25 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

25 квітняФаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

Новини партнерів

"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Ольга Сумская ответила на критику сестры в свой адрес
Ольга Сумская ответила на критику сестры в свой адрес
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Рецепт італійської паски панеттоне — великодня паска
Рецепт італійської паски панеттоне — великодня паска
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти