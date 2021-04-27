Королівський журналіст виклав рідкісне фото, на якому 19-річну принцесу Діану з братом переслідують папараці

Знімок був зроблений в той момент, коли принцеса Діана забирала свого молодшого брата з коледжу на обід. У леді Ді був роздратований вигляд, тому що за нею стежила армія папараці

Брат покійної принцеси Діани, Чарльз Спенсер показав раніше неопубліковане спільне фото з нею. Знімок був зроблений в 1980 році, коли 19-річна Діана забирала 16-річного Чарльза з Ітонського коледжу на обід. Тоді Діана вже як рік була дружиною принца Чарльза, тому за нею ретельно стежили папараці та журналісти. До речі, нещодавно фотохудожник показав, як би виглядала принцеса Діана у віці 60 років.

56-річний Чарльз Спенсер зробив репост публікації королівського оглядача в Twitter. Він подякував за те, що йому нагадали про цей момент.

Чарльз і Діана Спенсери Фото: twitter.com/cspencer1508

"Це був кінець 1980 року, мені було 16, і моя сестра забирала мене з Ітонського коледжу на обід в ресторан The Hind's Head (ред. – ресторан в Беркширі). За нею стежили 12 автомобілів і 1 мотоцикл бульварних журналістів. Чесно кажучи, цього достатньо, щоб будь-який підліток мав такий же зарозумілий вигляд, як Морріссі", – написав Чарльз Спенсер.

Брат принцеси Діани зробив відсилання до лідера гурту The Smiths.

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