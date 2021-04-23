Принц Луї пішов в садок, де навчання коштує 500 тисяч гривень (відео)

Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма вчиться у тому ж закладі, куди ходила його старша сестра принцеса Шарлотта

Саме принц Вільям був першим з родини монархів, якого віддали до садочка. Тому його діти пішли за прикладом батька. Днями принц Луї вирушив в дошкільний заклад Willcocks Nursery School, навчання в якому коштує чимало.

Так, один рік в дитячому садку Willcocks Nursery School обійдеться батькам у 14 тисяч фунтів стерлінгів – понад півмільйона гривень. Там діти вивчають математику, грамоту, мову, комунікації, і за бажанням – французьку.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

"Вільям та Кейт багато думають про те, до якої міри пресі можна бачити їх дітей. Вони хочуть, щоб діти росли в нормальній атмосфері, якомога подалі – від камер. Тут має бути певний баланс", – говорить королівська коментаторка Клаудія Джозеф.

А ось прайс в приватній школі Thomas's Battersea, куди ходять старші брат і сестра Луї – Джордж і Шарлотта, вище – приблизно 20 тисяч фунтів стерлінгів чи майже 800 000 гривень на рік. І цілком ймовірно, що скоро там буде навчатися і наймолодша дитина Кейт та Вільяма.

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