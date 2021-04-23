Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Принц Луї пішов в садок, де навчання коштує 500 тисяч гривень (відео)

Сьогодні, 18:30

Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма вчиться у тому ж закладі, куди ходила його старша сестра принцеса Шарлотта

Саме принц Вільям був першим з родини монархів, якого віддали до садочка. Тому його діти пішли за прикладом батька. Днями принц Луї вирушив в дошкільний заклад Willcocks Nursery School, навчання в якому коштує чимало.

Так, один рік в дитячому садку Willcocks Nursery School обійдеться батькам у 14 тисяч фунтів стерлінгів – понад півмільйона гривень. Там діти вивчають математику, грамоту, мову, комунікації, і за бажанням – французьку.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"
Відео: Сьогодні

"Вільям та Кейт багато думають про те, до якої міри пресі можна бачити їх дітей. Вони хочуть, щоб діти росли в нормальній атмосфері, якомога подалі – від камер. Тут має бути певний баланс", – говорить королівська коментаторка Клаудія Джозеф.

Читайте також:
"У них королівські привілеї, але вони не примхливі": Кейт Міддлтон розповіла, чим захоплюються їхні діти

А ось прайс в приватній школі Thomas's Battersea, куди ходять старші брат і сестра Луї – Джордж і Шарлотта, вище – приблизно 20 тисяч фунтів стерлінгів чи майже 800 000 гривень на рік. І цілком ймовірно, що скоро там буде навчатися і наймолодша дитина Кейт та Вільяма.

Раніше повідомлялося, кому дістанеться багатомільйонний спадок принца Філіпа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Досі в чорному: Кейт Міддлтон вперше вийшла в світ після похорону принца Філіпа Принц Гаррі не залишився на 95-річчя Єлизавети II і повернувся до США Зета-Джонс зачарувала рідкими фото їхньої з Дугласом підрослої 18-річної доньки: Копія батьків
Кейт Мідлтон Королівська сім'я діти зірок Принц Луї
Реклама

Новини партнерів

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 18:26Фаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

Сьогодні, 17:10Психо

11 причин, чому вам потрібно піти до психолога

Сьогодні, 12:21Зірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

Сьогодні, 10:51Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Вчора, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Вчора, 11:15Зірково

Український кліпмейкер назвав відомих геїв у шоу-бізнесі

Вчора, 10:09Зірково

Наталії Сумській – 65: п'ять яскравих фото з архіву актриси

Вчора, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

21 квітняСмачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

21 квітняЗірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

21 квітняЗірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

21 квітняЗірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

21 квітняEvents

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

21 квітняСмачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

21 квітняМодно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

21 квітняЗірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

Новини партнерів

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти