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У королівській родині скандали, а принцеса Діана вмирає. Розповідаємо про 5 сезон серіалу "Корона"

Сьогодні, 15:00

Продовження серіалу буде дуже насиченим

На тлі сумних звісток про смерть чоловіка королеви Єлизавети II, з'явилися нові подробиці про п'ятий сезон популярного серіалу про королівську сім'ю "Корона". Фільмування нових епізодів мають розпочатися вже в червні, а прем'єра відбудеться у 2022 році. Дія сюжету розгортатиметься з початку 90-х по 2003 роки – у цей час в королівській родині сталося чимало драм і трагедій.

Як ми пам'ятаємо, четвертий сезон "Корони" влаштував чимало галасу – вперше в серіалі з'явилися персони принцеси Діани й Маргарет Тетчер. Дивлячись на часовий відрізок, новий сезон повинен бути не менш насиченим і драматичним. Ми зібрали все, що про нього відомо на цей момент.

Кадри з серіалу "Корона"
Кадри з серіалу "Корона"
Фото: tribute.ca

Про що буде 5 сезон "Корони"?

За традицією кожен сезон серіалу охоплює період одного десятиліття. Четвертий сезон завершився приблизно на 90-х, тому далі ми очікуємо побачити події, що відбулися в королівській родині до початку нульових. На ці роки припадає кілька яскравих подій – від політичної діяльності королеви до особистого життя членів монаршої родини.

Припускаємо, що центральним елементом п'ятого сезону стануть непрості стосунки принцеси Діани й принца Чарльза. Вже на початку 90-х років їхній шлюб став очевидно проблемним і незабаром остаточно був розвалений.

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Крім цього в 1992 році Єлизавета II виступила з промовою, в якій описала 1992 рік, як annus horribilis. Це дійсно було так, адже крім Діани і Чарльза в березні того року другий син королеви, принц Ендрю розлучився з Сарою Фергюсон, а дочка – принцеса Анна – розлучилася з Марком Філліпсом.

Також 20 листопада в 1992 році в Віндзорському замку сталася моторошна пожежа. Її загасили лише через 15 годин: в результаті було спалено дев'ять залів і пошкоджено безліч приміщень. Збиток був таким, що королева Єлизавета II прийняла рішення відкрити замок для туристів, щоб отримати фінансування для відновлення.

Наслідки пожежі у Віндзорському замку в 1992 році
Наслідки пожежі у Віндзорському замку в 1992 році
Фото: Getty Images

Розставання принцеси Діани та принца Чарльза було дуже довгим і супроводжувалося масою скандалів. Наприклад, ЗМІ просто "вибухнули" від новин про суїцидальні схильності леді Ді. Незабаром, в 1997 році вона загинула в автокатастрофі.

Принц Чарльз і принцеса Діана в серіалі "Корона"
Принц Чарльз і принцеса Діана в серіалі "Корона"
Фото: tribute.ca

Усі ці події ми, швидше за все, і побачимо в п'ятому сезоні. Також фанати серіалу дуже сподіваються, що нам покажуть зустріч принца Вільяма з Кейт Міддлтон, які познайомилися в університеті Сент-Ендрюс у 2001 році.

Хто зіграє головні ролі?

Британська акторка Імельда Стонтон, яка найбільш відома за роллю шкідливої професорки Долорес Амбридж в "Гаррі Поттері", змінить Олівію Колман в ролі королеви Єлизавети II. Зараз Імельді Стонтон 65 років, тому вона буде більше наближена до віку Її Високості в ті роки.

Імельда Стонтон
Імельда Стонтон
Фото: Pinterest

Молоду акторку Емму Коррін, яка зачарувала глядачів роллю принцеси Діани в четвертому сезоні, змінить зірка фільму "Доказ" Елізабет Дебікі.

Елізабет Дебікі зіграє леді Ді
Елізабет Дебікі зіграє леді Ді
Фото: instagram.com/elizabethdebickinators

Покійного принца Філіпа тепер гратиме актор Домінік Вест, відомий за серіалом "Прослуховування" і фільмом "Колетт" з Кірою Найтлі.

Домінік Вест зіграє принца Філіпа
Домінік Вест зіграє принца Філіпа
Фото: kino-teatr.ru

Скільки сезонів буде у серіалу?

П'ятий сезон стане останнім сезоном серіалу "Корони". Таке рішення було прийнято під час його розробки.

"Спочатку я уявляв, що" Корона "триватиме шість сезонів. Але тепер, коли ми почали роботу над сюжетами для п'ятого сезону, мені стало ясно, що це ідеальний час і місце для того, щоб поставити крапку", – каже творець серіалу Пітер Морган в інтерв'ю для The Hollywood Reporter.

Фільмування серіалу стартують на початку літа, а прем'єра відбудеться не раніше 2022 року.

Раніше ми розповіли надзвичайну історію кохання принца Філіпа і королеви Єлизавети II.

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Джерело: tribute.ca
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