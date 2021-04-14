Ось це красуня! Подивіться, як би виглядала принцеса Діана сьогодні в 60 років

За допомогою технологій вдалося відтворити зовнішній вигляд принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 1997 року. Цього року їй могло б виповнитися 60 років

Фотохудожник показав, як би виглядала принцеса Діана сьогодні, використавши спеціальні додатки для редагування. У серпні цього року леді Ді, до могили якій принц Гаррі поклав квіти, могла б відсвяткувати свій 60-річний ювілей. І фото подорослішої Діани дійсно вражає!

На сайті Bored Panda опублікували фото знаменитостей, які занадто рано пішли з життя. За допомогою додатків, в які вбудований штучний інтелект, і фотошопа вдалося створити зовнішність 60-річної принцеси Діани. Варто зазначити, що мати принців Гаррі та Вільяма виглядала б чудово.

Як би виглядала принцеса Діана зараз Фото: instagram.com/hidreley

Нагадаємо, що зараз проходять зйомки фільму "Спенсер", в якому роль принцеси Діани грає зірка "Сутінків" Крістен Стюарт. В основі сюжету лежать події одного вікенду в 90-х роках. Тоді під час святкування Різдва в маєтку Сандрінгемі в Норфолку принцеса Діана вирішила розірвати стосунки зі своїм чоловіком, принцом Чарльзом.

Раніше ми розповіли про п'ятий сезон серіалу "Корона", в якому, ймовірно, покажуть смерть принцеси Діани.

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