Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Єлизавета II збирається відійти від монарших обов'язків

Сьогодні, 15:48

Колишній королівський кореспондент розповів, що 95-річна Єлизавета II планує скласти свої королівські обов'язки

Все частіше в ЗМІ стала з'являтися інформація, що після смерті принца Філіпа Єлизавета II відмовиться від королівських обов'язків.

Як пише The Mirror , з посиланням на колишнього королівського кореспондента Пітера Ханта, це може статися дуже скоро.

"По суті, королева витончено зникне", – сказав Хант.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

А обов'язки Єлизавети II перейдуть до інших членів королівської сім'ї.

Варто зазначити, що додаткові обов'язки вже з'явилися у принца Чарльза. Він тепер буде займатися витратами королівської сім'ї, які лягають на плечі платників податків. Також син королеви буде супроводжувати її 11 травня на церемонії відкриття Парламенту.

Раніше ми розповідали, що спадок принца Філіпа дістанеться королеві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хто в королівській родині найбільше не любить Меган Маркл. Це не Кейт Міддлтон і не Єлизавета II Єлизавета II поділилася особистою фотографією з принцом Філіпом. Зворушливо до сліз! Принц Філіп і правнуки: королівський палац оприлюднив рідкісні архівні фото
Єлизавета II Королівська сім'я
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Дружині продюсера “Кварталу 95” стало гірше після операції
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям

Популярні статті

Сьогодні, 13:24Фаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

Сьогодні, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Сьогодні, 05:00Психо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

Вчора, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Вчора, 16:02Зірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Вчора, 15:50Зірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

Вчора, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Вчора, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Вчора, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

25 квітняФаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

25 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

25 квітняФаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

Новини партнерів

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти