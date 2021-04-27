Єлизавета II збирається відійти від монарших обов'язків

Колишній королівський кореспондент розповів, що 95-річна Єлизавета II планує скласти свої королівські обов'язки

Все частіше в ЗМІ стала з'являтися інформація, що після смерті принца Філіпа Єлизавета II відмовиться від королівських обов'язків.

Як пише The Mirror , з посиланням на колишнього королівського кореспондента Пітера Ханта, це може статися дуже скоро.

"По суті, королева витончено зникне", – сказав Хант.

Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

А обов'язки Єлизавети II перейдуть до інших членів королівської сім'ї.

Варто зазначити, що додаткові обов'язки вже з'явилися у принца Чарльза. Він тепер буде займатися витратами королівської сім'ї, які лягають на плечі платників податків. Також син королеви буде супроводжувати її 11 травня на церемонії відкриття Парламенту.

Раніше ми розповідали, що спадок принца Філіпа дістанеться королеві.

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