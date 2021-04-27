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Хто в королівській родині найбільше не любить Меган Маркл. Це не Кейт Міддлтон і не Єлизавета II

Сьогодні, 14:04

Одна з онучок Єлизавети II дуже розлютилася на Меган Маркл через скандальне інтерв'ю і не приховує емоцій

Королівська родина не дуже любить Меган Маркл, а особливо "тепло" до неї ставиться внучка Єлизавети II Зара Тіндалл, яка не так давно стала багатодітною мамою.

Внучка королеви розсердилась на герцогиню Сассекську після того, як її матір, принцесу Анну, звинуватили в расизмі через скандальне інтерв'ю.

Як пише видання Micky, Зара Тіндалл попросила Меган Маркл залишити її маму в спокої і не розпускати плітки.

Меган Маркл і Зара Тиндалл
Меган Маркл і Зара Тиндалл
Фото: Getty Images

Як розповіли джерела, Зара і Меган ніколи особливо не ладнали.

Також зазначається, що після звинувачень у расизмі дочка Єлизавети II може дати інтерв'ю, в якому пояснить ситуацію.

"Принцеса Анна рідко дає особисті інтерв'ю, але вона планує зробити виняток, щоб прояснити плутанину. Вона ні найменшою мірою не вважає себе расисткою, і їй неприємно, що її обґрунтовані побоювання герцоги Сассекські так трактували", – розповіло джерело.

Раніше дядько Кейт Міддлтон звинуватив Меган Маркл у брехні.

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