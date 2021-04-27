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Королевский журналист выложил редкое фото, на котором 19-летнюю принцессу Диану с братом преследуют папарацци

Сегодня, 19:22

Снимок был сделан в тот момент, когда принцесса Диана забирала своего младшего брата из колледжа на обед. У леди Ди был раздраженный вид, потому что за ней следила армия папарацци

Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер показал ранее неопубликованное совместное фото с ней. Снимок был сделан в 1980 году, когда 19-летняя Диана забирала своего 16-летнего брата Чарльза из Итонского колледжа на обед. Тогда Диана уже как год была супругой принца Чарльза, поэтому за ней тщательно следили папарацци и журналисты. Кстати, недавно Фотохудожник показал, как бы выглядела принцесса Диана в возрасте 60 лет.

56-летний Чарльз Спенсер сделал репост публикации королевского обозревателя в Twitter. Он поблагодарил за то, что ему напомнили об этом моменте.

Чарльз и Диана Спенсер
Чарльз и Диана Спенсер
Фото: twitter.com/cspencer1508

"Это был конец 1980 года, мне было 16, и моя сестра забирала меня из Итонского колледжа на обед в ресторан The Hind's Head (ред. – ресторан в Беркшире). За ней следили 12 автомобилей и 1 мотоцикл бульварных журналистов. Честно говоря, этого достаточно, чтобы любой подросток имел такой же высокомерный вид, как Моррисси", – написал Чарльз Спенсер.

Брат принцессы Дианы сделал отсылку к лидеру группы The Smiths.

Ранее появились новые подробности пятого сезона сериала "Корона", в котором, скорее всего, покажут гибель принцессы Дианы.

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