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Дмитро Ступка згадав, як йому розбили серце в молодості

Сьогодні, 16:44

Актор розповів про свої юнацькістосунки з дівчатами

Актор театру та кіно Дмитро Ступка, який розповів про конфлікт Поліни Логунової з його мамою, повідав про свої романи юності.

Усе своє дитинство актор провів з бабусею і дідусем – легендарним Богданом Ступкою. Батьки Дмитра тоді жили окремо, а зі своїм батьком, Остапом Ступкою, він не спілкувався аж до 18 років. Тому підтримку юний актор знаходив у своїх дівчат, з якими міг поговорити про все. У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Дмитро Ступка розповів, через що всі його попередні стосунки не складалися, а також розкрив, чому був не завжди вірний своїм обраницям.

Дмитро Ступка
Дмитро Ступка
Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро згадав, що по початку стосунків у нього не було фінансів, щоб орендувати квартиру для спільного життя з дівчиною.

"В мене там було перше кохання Катя, жила на вулиці Кавказькій біля Урицького. Я з нею зустрічався 5 років, жив в неї вдома. Потім в мене ще якось була дівчина, я в неї жив. Я отак по київських різних хатах жив там де жили мої дівчата", – розповів Дмитро Ступка.

Особисте життя актора на той момент була не таке просте, як може здатися. Він не завжди був вірний своїм обраницям, але почалося все з того, що йому розбили серце.

"Не я це почав, а мене дуже сильно якось ранили. Я пам’ятаю, що я дуже плакав. Що мені дівчина зраджувала. І я це переносив пам’ятаю дуже прикро, з кров’ю, зі слізьми і т.д. Якісь там розбивав вітрини, різав руку, плакав, таксист мене заспокоював, каже – не переживай. Їду в таксі, ридаю, той каже: "Малой, не сци", – сказав Ступка.

У результаті жоден з юнацьких романів не привів до створення сім'ї. Актор зізнався, що хотілося нового, а знаходитися з однією людиною постійно – набридає.

"Це потім проходить з роками. Коли ти вже наїздився. Знаєте, це як спортивні машини. Вони різні, на кожній машині хочеться поїздити. Ти вже поїздив на такій машині, ти знаєш, як їде ламборгіні, феррарі і ти потім вже йдеш до свого жигуля і залишаєшся на ньому", – сказав Дмитро Ступка.

При цьому актор навіть робив пропозицію своїй колишній – Каті, але весілля так і не відбулася. Дмитро хотів дітей, а ось дівчина – ні.

Але з появою Поліни Логунової в житті Дмитра Ступки все змінилося. Вони обидва були готові до дитини, і через рік після реєстрації шлюбу у 2016 році, у зіркової пари народилася дочка – Богдана.

Поліна Логунова з донькою Богданою
Поліна Логунова з донькою Богданою
Фото: instagram.com/polinalogunova

Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Ступкою в "Зірковому шляху":

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