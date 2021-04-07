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Дар'я Квіткова показала величезний живіт на шостому місяці вагітності (фото)

Сьогодні, 15:18

Нікіта Добринін вирішив влаштувати сюрприз своїй дружині, яка на 26 тижні вагітності

Герой дев'ятого сезону "Холостяка" Нікіта Добринін, якого в російському "Холостяку" замінили іншим ведучим, сьогодні вранці влаштував спонтанний сюрприз своїй дружині.

У своєму Instagram-акаунті Микита опублікував спільне селфі в дзеркалі з Дар'єю Квітковою, яка в чорному топі показала свій величезний живіт. Блогерка вже на 26-му тижні вагітності та через пару місяців стане мамою. У пості Нікіта розповів, який же сюрприз підготував для своєї коханої.

"Заздалегідь обговорив все з нашим лікарем в пологовому будинку, отримав потрібну довідку для поїздки (всім вагітним на певному рядку потрібна така). У нас сьогодні вже 26 тиждень і дуже хочеться, щоб малятко відпочило в цей період. Обрав готель, напрямок і до останнього Даші нічого не казав", – написав Нікіта Добринін.

Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова
Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

У підсумку все вийшло вдало і пара вирушила в Дубай насолоджуватися теплом і сонцем. Дар'я Квіткова зі свого боку поділилася враженнями від несподіваного подарунка чоловіка.

"Прокидайся, у тебе є 20 хвилин, щоб зібрати свою валізу. Саме з цих слів почався сьогодні мій ранок. Мене довго вмовляти не треба, тому через хвилин 30 ми вже сиділи в таксі і їхали в аеропорт. Наше тріо відправляється в тепло. Люблю нашу сім'ю за спонтанність", – написала Даша.

Блогерка написала, що ніколи не була в Дубаї. Також вона додала, що відчуває себе добре, за винятком риніту і болів в спині, до яких вона вже звикла.

Раніше Дар'я Квіткова розсекретила, який подарунок їй зробив Добринін за майбутнього первістка.

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