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Зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнецова виходить заміж за бізнесмена

Сьогодні, 12:17

Акторка познайомилася зі своїм обранцем кілька років тому на Шрі-Ланці

33-річна зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнецова, колега якої, Валерія Федорович, вдруге стала мамою, виходить заміж. Обранець акторки – російський бізнесмен і серфінгіст Максим Аплін.

Радісною новиною Катерина поділилася у своєму Instagram-акаунті. Акторка опублікувала спільне фото зі своїм коханим і показала каблучку на безіменному пальці.

Катерина Кузнецова та Максим Аплін
Катерина Кузнецова та Максим Аплін
Фото: instagram.com/katykino

Катерина Кузнецова та Максим Аплін познайомилися у 2017 році. Якраз день тому акторка запостила фото на честь їхньої четвертої річниці знайомства і зворушливо зізналася Максиму в коханні.

Катерина Кузнецова и Максим Аплін
Катерина Кузнецова и Максим Аплін
Фото: instagram.com/katykino

"Щороку символічно я виставляю цю фотографію. Тому що саме на ній по нас видно які ми боязкі, зворушливі та вже закохані. У той день ми з тобою познайомилися і проговорили 6 годин поспіль.... про все на світі. Я вдячна тобі за наші чотири роки. Ми з тобою друзі й соратники, а для мене це дуже важливо. Ти завжди й в усьому мене підтримуєш і в усьому допомагаєш. Спасибі тобі за твою любов, наш нескінченний гумор, турботу, подорож, легкість і сюрпризи. Я кохаю тебе", – підписала знімок зірка серіалу" Кухня ".

Раніше з'являлася інформація про те, що іншого актора з "Кухні", Сергія Лавигіна госпіталізували.

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