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Дмитрий Ступка вспомнил, как ему разбили сердце в молодости

Сегодня, 16:44

Актер рассказал о своих юношеских отношениях с девушками

Актер театра и кино Дмитрий Ступка, который рассказал о конфликте Полины Логуновой с его мамой, поведал о своих романах юности.

Все свое детство актер провел с бабушкой и дедушкой – легендарным Богданом Ступкой. Родители Дмитрия тогда жили отдельно, а со своим отцом, Остапом Ступкой, он не общался аж до 18 лет. Поэтому поддержку юный актер находил в своих девушках, с которыми мог поговорить обо всем. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Дмитрий Ступка рассказал, из-за все его предыдущие отношения не складывались, а также раскрыл, почему был не всегда верен своим избранницам.

Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка
Фото: instagram.com/stupka777

Дмитрий вспомнил, что по началу у него не было финансов, чтобы арендовать квартиру для совместной жизни с девушкой.

"У меня была первая любовь Катя, жила на улице Кавказской возле Урицкого. Я с ней встречался пять лет, жил у нее дома. Затем у меня еще как-то была девушка, я у нее жил. Я так по киевским разным домам жил там где жили мои девушки", – рассказал Дмитрий Ступка.

Личная жизнь актера на тот момент была не так проста, как может показаться. Он не всегда был верен своим избранницам, но началось все с того, что ему разбили сердце.

"Не я это начал, а меня очень сильно ранили. Я помню, что я очень плакал, что мне девушка изменила. И я это переносил, помню, очень обидно, с кровью, со слезами и так далее. Какие-то витрины разбивал, резал руку, плакал, таксист меня успокаивал, говорит – не переживай. Еду в такси, рыдаю, тот говорит: "Малой, не сцы", – сказал Ступка.

В итоге ни один из юношеских романов не привел к созданию семьи. Актер признался, что хотелось нового, а находится с одним человеком постоянно – надоедает.

"Это потом проходит с годами. Когда ты уже наездился. Знаете, это как спортивные машины. Они разные, на каждой машине хочется поездить. Ты уже поездил на такой машине, ты знаешь, как едет ламборджини, Феррари и ты потом уже идешь к своему жигули и остаешься на нем", – сказал Дмитрий Ступка.

При этом актер даже делал предложение своей бывшей – Кате, но свадьба так и не состоялась. Дмитрий хотел детей, а вот девушка – нет.

Но с появлением Полины Логуновой в жизни Дмитрия Ступки все изменилось. Они оба были готовы к ребенку, и спустя год после регистрации брака в 2016 году, у звездной пары родилась дочь – Богдана.

Полина Логунова с дочкой Богданой
Полина Логунова с дочкой Богданой
Фото: instagram.com/polinalogunova

Смотрите полное интервью с Дмитрием Ступкой в "Зірковому шляху":

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