Ступка розповів про конфлікт дружини з його мамою: Не можуть одна одну пробачити

Актор дав відверте інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"

Телеведуча Поліна Логунова і актор Дмитро Ступка одружилися в 2016 році. Зараз пара виховує трирічну доньку Богдану. У молодій сім'ї не все так гладко. Нещодавно Поліна і зовсім натякала на можливе розлучення . Сам же Дмитро слова дружини про можливий розрив списав на емоційність Поліни. Втім, через складний характер Логунової не вдається налагодити стосунки і зі свекрухою.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Дмитро зізнався, що у його дружини не самі близькі стосунки з його родичами, особливо з мамою.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка Фото: facebook/polina.logunova

Батьки Ступки не схвалювали шлюб Поліни і Дмитра і не розуміли, чому пара так поспішає зв'язати себе узами шлюбу.

"Кажуть, куди ти лізеш, на кому ти одружуєшся. Ти її не знаєш, навіщо воно тобі треба ", – розповів онук Богдана Ступки.

Дмитро зізнався, що через п'ять років шлюбу, Поліна так і не налагодила стосунки з його мамою.

Дмитро Ступка з мамою Фото: instagram.com/stupka777

"З мамою вони якось не поладили дуже давно. Оце вони два скорпіона не можуть один з одним знайти спільну мову. Хтось щось колись комусь сказав, хтось дуже сильно гордий. Не можут одна одну пробачити", – розповів актор програмі" Зірковий шлях ".

Якщо давно думаєте, як налагодити стосунки з близькою людиною після конфлікту, ось підказка – варто зробити невеличкий подарунок. Потрібен привід? У квітні досить свят і наш календар подарунків цьому доказ.

Дмитро вважає, що час вже забувати старі образи.

"Вони одного тільки не розуміють, що життя одне і воно така коротке. Насправді, це все такі дурниці ", – сказав онук Богдана Ступки.

Дивіться повне інтерв'ю Дмитро Ступки для програми "Зірковий шлях":

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