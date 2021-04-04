Олег Сенцов вперше розповів про жінку, яка народила йому дочку
У лютому повідомляли, що режисер став батьком втретє
На початку лютого повідомляли, що український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став батьком втретє. Через два місяці він прокоментував свої стосунки з мамою своєї доньки Емми.
У себе в Facebook-профілі Сенцов зізнався, що із жінкою, яка народила йому дитину, стосунки не склалися.
"Я не полюбляю говорити про моє особисте життя... але деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь. В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою у мене були невдалі і тому нетривалі стосунки", – написав режисер.
Він додав, що дізнався про народження дитини вже після того, як розлучився із жінкою. Незважаючи на це, він любить свою дочку.
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"Діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом", – резюмував Олег Сенцов.
Нагадаємо, що в 2015 році Сенцов був засуджений в Росії на 20 років за сфальсифікованим звинуваченням у тероризмі. У 2018 році режисер протягом 140 днів голодував.
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