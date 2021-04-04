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Олег Сенцов вперше розповів про жінку, яка народила йому дочку

Сьогодні, 18:00

У лютому повідомляли, що режисер став батьком втретє

На початку лютого повідомляли, що український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став батьком втретє. Через два місяці він прокоментував свої стосунки з мамою своєї доньки Емми.

У себе в Facebook-профілі Сенцов зізнався, що із жінкою, яка народила йому дитину, стосунки не склалися.

"Я не полюбляю говорити про моє особисте життя... але деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь. В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою у мене були невдалі і тому нетривалі стосунки", – написав режисер.

Олег Сенцов з донькою Еммою
Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Він додав, що дізнався про народження дитини вже після того, як розлучився із жінкою. Незважаючи на це, він любить свою дочку.

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"Діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом", – резюмував Олег Сенцов.

Нагадаємо, що в 2015 році Сенцов був засуджений в Росії на 20 років за сфальсифікованим звинуваченням у тероризмі. У 2018 році режисер протягом 140 днів голодував.

Тим часом в YouTube вийшов новий епізод шоу "Дід Панч та молодь", де розповідають все про жорсткий локдаун в Україні:

Раніше Олег Сенцов розповів, які фільми зніме найближчим часом.

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