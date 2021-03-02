На чому економлять зірки через пандемію

Зірки зізналися, як на їх заробіток вплинула пандемія

Пандемія коронавірусу в 2020-му не пощадила жоден гаманець. Українські зірки вже поділилися лайфхак, як заощадити на комуналці .Тепер ексклюзивно для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" зірки зізналися, як пандемія вплинула на їх витрати і від яких покупок тепер відмовляються.

Зірковий детектив шоу "Маска" DZIDZIO , він же Михайло Хома, зізнався, що до початку пандемії коронавірусу частенько дозволяв собі зайве, наприклад, як скупити півмагазину продуктів, які потім лежали в холодильнику значно довше свого терміну придатності.

Фронтмен гурту DZIDZIO Михайло Хома Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Коли їдеш голодний після роботи, купуєш, а потім все це можна викинути. Зрозумів, що треба обережніше, уважніше бути до природи. Треба купувати скільки ти з'їси. І на одяг так само, тому що завтра це все непотрібно ", – поділився співак.

Олександр Пономарьов розповів, що ніколи не викидав зайвих грошей на їжу, тому його холодильник значних змін не відчув.

Співак Олександр Пономарьов Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сказати, що я там десь економив на їжі – я не можу. Одяг купувати новиц, в принципі мені його зараз не треба так багато, тому що концерти заборонені. Дорогі покупки не роблю просто, не маю такої можливості. В принципі, я все одно продовжую працювати як артист, у мене просто шоу-бізнес ніколи не був моїм основним бізнесом. Але все одно багато дуже висновків дійшов для себе. Чимало передумав про те, що відбувається ", – говорить Пономарьов.

Як і у Олександра Пономарьова, в непередбачуваний 2020 й рік збідніла шафа і народної артистки України Ольги Сумської. Артистка зізналася, що зараз рідко купує собі речі і перестала бути шопоголіком. А якщо необхідно плаття на світський захід – візьме його в оренду.

"Краще в оренду, повертаємо чистеньке все, красиве. І щиро вдячні за допомогу. Так існує весь бомонд в світі, повірте. Ніхто не купує за мільйони діаманти від Гаррі Вінстона, їх беруть на прокат. Так само і сукні ", – розповіла актриса.

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Але, зізнається народна улюблениця, їй все частіше допомагають економити шанувальники, шлють їй речі в обмін на рекламу на її сторінці в соцмережі.

"Мені телефонують люди, наш вітчизняний бренд. І мені приємно. Я не відмовлюсь. Треба, до речі, і невеликі бренди підтримувати, щоб було таке рух і взаємообмін. Тому що я їх підтримаю, а вони колись мене підтримають ", – розповіла зірка серіалу" Сага ".

Артем Пивоваров зізнався: такого економного артиста як він в шоу-бізнесовій тусовці годі й шукати.

Артем Півоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Я не їм м'ясо, їм практично кожен раз вдома. Там, якщо зустрічаємося з друзями, не вживаю алкоголь, тільки на свята, тому ми ж розуміємо, що великі фінансові витрати завжди йдуть на їжу, свої потреби, примхи. Я завжди збираю кошти на якісь студійні штучки, фішки, інструменти. У мене не було відпустки – я був тільки в Буковелі. Тому я взимку не літав на Балі, наприклад, як в минулий рік, тому що я готую новий матеріал, реліз, кліп. Є дуже багато планів і в цьому сенсі так, я економлю ", – розповів співак.

Травесті-діву Монро пандемія коронавірусу змусила взятися за голову. Адже раніше вона навіть не підраховувала свої заробітки. Але з приходом карантину артистці все-таки довелося зосередитися і звести дебет з кредитом. Вона склала список речей, які їй необхідні.

Телеведуча Монро Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я виписала всі, в тому числі скільки я зубної пасти витрачаю, скільки я з'їдаю гречки за місяць. Мінімальна сума два роки тому приблизно становила 500 доларів. Це комунальні послуги, зв'язок, догляд, харчування. Це без поїздок, розваг. Мої шафи ломилися від одягу. Я протрималася весь 2020 рік, так як скоротилася кількість виходів, роботи і нікуди було носити це все. Я дивилася на свої сумки, які в ряд у мене стоять на полиці, і 90% я нікуди їх не носила ", – розповіла Монро.

Травесті-діва зізналася, що їй подобається жити в режимі здорової економії.

Скаржиться на карантин найбільше співак Іво Бобул. Після березня 2020 го, каже артист, у нього почалася не життя, а суцільна економія.

Фото: Facebook-сторінка Іво Бобула

"На всьому, на чому можна економити, економимо. Серйозно. Тепла в домі менше, електрики. Не купуємо речі, тільки їжу, яка нам потрібна. Без якихось речей, щоб малого побалувати. Я один працюю. Мені важко ", – поділився Іво Бобул.

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