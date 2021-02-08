Українські знаменитості, у яких немає близьких друзів

Розповідаємо, хто ж серед найкращих друзів у популярних артисток і акторок

У багатьох з нас були друзі, з якими, як нам здавалося, дружба триватиме вічно. Але так часто трапляється, що в процесі становлення та шляху до успіху єдиними друзями стають рідні або ж кохані люди, а дружба з іншими людьми стає звичайним товариством.

Ось журналісти програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" і вирішили дізнатися, у яких українських зірок немає справжніх друзів та чому саме.

Зірка "Свінгерів" та "Одного разу під Полтавою" акторка Анна Саліванчук зізналася, що колись розчарувалася в жіночій дружбі. Тепер її друзями є її мама та чоловік – продюсер Олександр Божков. Усіх інших дівчат акторок Анна називає просто "приятельками".

"Ні. Я вважаю, що не можна в шоу-бізнесі, в акторській сфері дружити. Якщо навіть люди дружать, це не на 100% відверто і щиро", – сказала Ганна.

Ганна Саліванчук Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Поняття традиційної дружби не знайоме і співачці Тіні Кароль. Артистка вважає, що дружба перевіряється часом, але не розкриває якихось історій про свої розчарування. За словами Тіни, вона сама для себе є найкращим другом.

"Коли я наодинці, до мене приходять роздуми. Я виміряю для себе якісь речі. Я вчусь. Я роблю собі якийсь апгрейт по різним питанням, надолужую те, що ще не розумію або втратила. Мені дуже цікаво. Світ кожний день дає нам можливість пізнати його. Пізнати, який він різноманітний. І мені це все цікаво. І тому мені взагалі не сумно, що з друзями чи без друзів зараз. Як вам сказати.. Мені завжди цікаво", – ділиться співачка.

Тіна Кароль у сукні Alexandre Vauthier Фото: instagram.com/tina_karol

А от у співачки Ірини Федишин є негативний досвід дружби. Тому тепер у неї тільки одна найближча людина, якій вона може все розповісти.

"Це моя мама. Тому що мама – це та людина, яка тобі ніколи не позаздрить. Це та людина, яка за тебе завжди щиро радіє, тобі порадить мудру пораду. І мені цього достатньо. Я маю, якщо мені на душі щось болить, кому пожалітися", – ділиться співачка.

Мама Ірини Федишин з онуками – Юрієм і Олегом Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Але також Ірина Федишин вважає найкращим другом свого чоловіка. А якщо у стосунках щось недобре, то вона завжди може це обговорити зі своєю другою мамою – свекрухою.

Ірина Федишин з чоловіком Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Не приховує особисте і співачка-ментор Ольга Горбачова. Артистка зізнається, що довіряє усі свої найпотаємніші секрети тільки чоловікові – Юрію Нікітіну. Коло знайомих співачки за останні сім років сильно змінилося і тепер вона дружить з тими, з ким її об'єднують спільні інтереси.

"Ми навіть дивувалися одному періоду нашого життя з Юрою, коли нас почали дуже добрі знайомі, з якими ми раніше пили вино, вони припинили нас запрошувати до себе на пікнік, на день народження. Ми казали: люди, а чого ви нас не запрошуєте? Питали куму нашу Ассію Ахат і Ірину Білик, вони казали: ну як, ви ж там сидите в мантрах чи медитаціях, ви ж не п’єте. Ми кажемо – та ні, чому це ви так вирішили, що ми цілодобово займаємося якимось саморозвитком. Це не так, але ми дійсно стали трошки різними людьми", – відповіла Ольга.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Детальніше про друзів зірок дивіться у новому випуску "Зіркового шляху":

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